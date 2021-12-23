Ukrayna Avrupa Birliği Üyesi Mİ? Ukrayna Avrupa ülkesi mı?

Ukrayna Avrupa Birliği Üyesi Mİ? Bu soruya net bir cevap verip detaylar bakalım. Ukrayna henüz AB ülkesi ülkelerinden birisi değildir. Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Anlaşmanın imzalanmasının üzerine tartışmalar yaşanmış bedeli ise, onlarca, yüzlerce can kaybı ve ülkenin doğusunda yer alan ve ne zaman biteceği kestirilemeyen bir kriz oldu.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonra bugün Ukrayna’yı AB ile yol ayrımına iten ilişkiler de başlamış oldu. AB ülkelerinin dışişleri bakanları Deklarasyonu'nu kabul etti (2 Aralık 1991 tarihinde). Aynı sene içinde AB’nin Sovyet cumhuriyetlerinde demokrasinin gelişmesi adına oluşturduğu mali destek programına Ukrayna dahil oldu. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından stratejik hedefini "Avrupa’ya dönüş" olarak belirleyen Ukrayna bu hedef doğrultusunda yoluna devam etti.

Ukrayna Avrupa Birliği Üyesi Mİ?

AB ve Ukrayna arasında meydana gelen olaylardan en önemlisi, 1994 yılında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği anlaşmasının imzalanması oldu ki bu aynı zamanda ortaklık da getiriyordu. Bu belgeye imza atan ilk (eski) Sovyet cumhuriyeti Ukrayna oldu. İmzalanan bu anlaşma 1998 yılında yürürlüğe girdi.

Eski Devlet Başkanı ifadeleriyle AB üyelik hedefini ortaya koymuştu. Viktor Yanukoviç, entegrasyona çok önem vermiş ve gereken ne varsa her şeyi hayata geçirmeye çalışıyordu. Bir makalede vermiş olduğu cevapta Yanukoviç: ‘’Geleceğimiz Avrupa ile yakın bağlar kurmaya ve sonunda AB'ye tam üye olmaya bağlı" diyerek AB üyesi olma gerekliliğini vurgulamıştır.

Her iki taraf arasında bir sene sonra mart ayında, Ukrayna ve AB Serbest Ticaret Alanı kurulmasıyla alakalı yargılarında dahil olduğu bir Ortaklık Anlaşması ortaya çıktı. Yıl içerisinde, bu doğrultuda yapılması gereken resmi işlemler yerine getirilerek Ukrayna’nın AB süreci ortaya çıkmaya başladı.

Ukrayna yönetimi oy birliği ile AB Ortaklık Anlaşması projesini kabul gördü. AB üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla gerçekleşen anlaşma 28-29 Kasım 2013'te Litvanya'nın başkenti olan Vilnius'ta yapılan Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde imzalanmak için hazır edildi.

Bütün bu yaşananları daha yakından takip eden ve tepki gösteren bir ülke vardı: Rusya. Moskova yönetimi önüne çıkan her fırsatta imzalanan bu anlaşmanın Rusya’nın aleyhinde olduğunu tekrarladı. Bütün bu olaylar karşısında anlaşmanın uygulamaya koyulması 1 Ocak 2016 tarihine değin ertelendi.

11 Haz 2017 Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'ya yönelik Avrupa Birliği (AB) vize serbestisinin gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

29 Oca 2019 Poroşenko: "Ukrayna, Avrupa Birliği üyesi olacak"

Avrupa Birliğine Üye Devletler

Avrupa Birliği 27 üye ülkeden oluşmaktadır bu ülkeler arasında malesef sorumuzun cevabı Ukraya bulunmamaktadır.