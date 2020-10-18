Hangi Durumlarda Dava Açmadan SGK'ya Başvurulur? Günümüzde birçok insan eskiye nazaran hak ve özgürlüklerine daha bağlı ve bu konularda bilinçlidir. Herhangi bir hakkımız gasp edildiğinde veya bir yanlış uygulamaya maruz kaldığımızda kanunlar bize haklarımızı aramamızı söyler ve bunun da belli başlı yolları vardır. Bu yollardan bir tanesi dava açmaktır. Dava açmak, hakkımızı aramak veya bir yanlışı ortaya çıkarmak amacıyla resmi kanallar üzerinden (mahkemeler, kurum ve kuruluşlarla ilişik vs.) bildirimde bulunarak o konu hakkında bir yürütmedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş bireylerin dava açma hakkı bulunmaktadır. Dava mahkemeye vermek zorunda olduğumuz bir dilekçe vasıtası ile açılır. Aklımızın bir köşesinde ise daima yer alması gereken bir şey olmalı: dava açmak her ne kadar basit bir işlem olsa, 18 yaşını doldurmuş herkes yapabilse de aslında o kadar basit bir işlem değildir ve bazen çok ciddi sonuçlara kadar gidebilmektedir.

Peki herhangi bir durumda dava açılabilir mi? Hak verirsiniz ki her konu için dava açıp resmi mercileri meşgul etmemek gerekir, bu da aynı zamanda bir suç teşkil eder. Bazı konularda dava açıp, mahkeme görmeden çözüm yolları aranabilir. Hatta bazı durumlarda ise kanunlarla belirlenmiş olup dava açmadan önce başvurabileceğiniz kurum ve kuruluşlar listelenmiştir.

Hangi Durumlarda Dava Açmadan Önce Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurulur?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli olmuş veya hala çalışmakta olan kişilerin dava açmadan evvel ortadaki sorunları çözmek amacıyla öncelikle çalıştıkları veya emekli oldukları SGK’ye başvurmaları gerekmektedir. Bu zorunluluk 7036 sayılı kanunla belirlenmiş ve mahkeme yoluna başvurulmadan evvel SGK’ye başvurma şartı getirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları veya emeklileri çıkan anlaşmazlıkları, belirsizlikleri çözmeleri ve çeşitli haklarını savunabilmeleri için öncelikle dava yerine kuruma başvuru yapmaları gerekmektedir. Peki hangi durumlarda başvuru yapılabilir? Bu durumlar anayasada 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda ortaya koyulmuştur. Yine anayasada 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile beraber kalan diğer sosyal güvenlik mevzuatı kaynaklı sorunlarda Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru şartı vardır. Böyle bir durum ile karşılaştınız ve 2 ay (60 gün) içerisinde size bir cevap, dönüş yapılmamış ise geçersiz sayılacaktır. Reddedilen, geçersiz sayılan başvuru durumlarında mahkeme yolu ile hak arayabilirsiniz.

SGK Hizmet Tespit Davası Nedir?

SGK hizmetin tespit edilmesi davaları iş hukukunun görev alanına giren dava çeşitlerindendir. Her işveren işyerinde çalıştırdığı işçinin sigorta primini eksiksiz olarak yatırmak zorundadır. Sigorta primlerinin eksik ya da hiç yatırılmamış olması üzerine işçiler işverene dava açarak yatırılmayan SSK primleri için dava açmakta ve sigorta primlerinin geriye doğru yatırmasını mahkeme yoluyla gerçekleştirmektedirler.

SSK hizmet tespit davası iş hukukunda diğer uyuşmazlık konularından farklı olarak zorunlu arabulucuya müracaat edilmesini gerektirmeden iş mahkemesine dava açılabilecek konular arasındadır. SSK hizmet davasından olumlu sonuç alınması halinde sigortasız çalışılan süresi çalışmış gibi göstermesi ve emeklilik başta olmak üzere birçok hakka sahip olması mümkündür.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır: TIKLATINIZ

SGK Hizmet Tespit Davası Açma Şartları Nelerdir?

SGK hizmet davasının açılması ve ispatlanması birtakım şartlara bağlanmıştır. Hizmet tespit davası açmak için;

· İşyerinin kanunda belirtilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükümlerine uygun şartları taşıması,

· İşçinin hizmetini sigortasız yerine getirmesi ve bu durumun SGK tarafından tespit edilmemiş olması,

· Hizmet tespit davasının konusu uzun vadeli sigorta konusuyla ilgili olmalı

· Davanın 5 yıl içinde açılmış olması

Gibi şartların birlikte gerçekleşmesiyle iş mahkemesine SSK hizmet tespit davası dilekçe örneği ile başvurmak suretiyle açılır. Dava dilekçesinde çalışılan işyeri davalı konumundadır. Hizmet tespit davalarının ispatı oldukça zor ve karmaşıktır. Bu sebeple tanık beyanı, maaş bordroları, hesap kayıtları, işyeri SGK dosyası ve kayıtları ve buna benzer her türlü delille işyerinde çalışıldığı ispat edilmeye çalışılmalıdır.