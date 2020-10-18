Masterchef Tekrar İfşa Oldu! 10. Kez Oluyor... Elenecek İsim Belli Oldu! Acun Çıldıracak... "Artık Program Yayın Hayatına Bir Süre Ara Verecek"
TV8 ekranlarının ve genel olarak tüm televizyon programlarının en çok izlenenleri arasında yer almakta olan Masterchef'te; bir ifşa şoku daha yaşandı. Daha önceki günlerde, kimlerin eleneceği, çekimlerin nerede yapılacağı tek tek ifşalanırken, 18 Ekim 2020 tarihinde elenecek ismin kim olduğu henüz yarışma başlamadan netlik kazandı. Peki, bugün Masterchef'te kim elenecek?
TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması Masterchef'te dün akşam ekranlara gelen son dokunulmazlık oyununun hemen sonrasında eleme adayı potasına giren isimlerden kimin eleneceği netlik kazandı. Tüm heyecanın bittiği, artık bir gizemin olmadığı Masterchef programında; 18 Ekim tarihinde de kimin eleneceği öğrenilince, artık 10. ifşa olduğu ve Acun Ilıcalı'nın bir açıklama yapması gerektiği sosyal medya kullanıcıları tarafından söylendi. Peki bugün kim elenecek? Acun ılıcalı bir açıklama yapacak mı? Bilgi sızdıran kişinin bulunabilmesi için çekimlere ara verilecek mi?
Büyük bir emekle hazırladığı programı bu şekilde ifşa edilen Acun Ilıcalı'nın kısa zamanda açıklama yapacağı ve programın akıbetine dair mesaj vereceği iddia edildi. İşte elenecek isim ve diğer tüm detaylar >> Diğer sayfaya geçiniz!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.