Ankara’da Nerede Balık Tutulur? İşte Ankara Balık Avı 2020

Ankara’da Nerede Balık Tutulur? Ankara, Anadolu coğrafyası içerisinde yer alan bir bölgedir. Her ne kadar av imkanları kısıtlı olsa da yine de içinde bulundurduğu doğal güzellikleri ile balık avına izin vermektedir. Şehrin tam merkezinde yer almasa bile güzel ilçeleri bunun için elverişlidir.

Ankara’da Nerelerde Balık Tutulur?

Ankara civarında özellikle turna ve sazan çıkar. Turna ve sazan ülkemizin İç Anadolu Bölgesi’ndeki avlaklarındadır. Kızılırmak, Sakarya, Kirmir ve İrmir Çayı balık avı bakımından oldukça önemli kaynaklardır. Buralardaki balıklar (aynalı sazan, pullu sazan, kadife, levrek, yayın, alabalık, kefal, kara balık, çapak, sudak, turna ve gümüş balığı) Ankara için oldukça geniş bir balık haritası sunar.

Ankara turna balığı nerelerde bulunur?

En İyi Turna Balığı Avlakları Hangileri? Turna balığının en iyi avlakları genellikle yurdumuzun iç bölgeleridir. Ankara civarında en verimli avlakları Kesikköprü, Kapulukaya ve Kurtboğazı Baraj gölleridir. Bu üç baraj balık avcılarının en çok tercih ettiği yerlerdir.

Mogan gölünde hangi balıklar var?

Notropis Hudsonius, Kadife balığı, Çapak balığı, Kızılgöz, Kızılkanat balıkları bulunur.

Eymir gölünde hangi balıklar var?

Kadife balığı ve Sazan balıkları bulunur.

Ankara Çamlıdere Barajı

Ankara’da yaşayan balık avı meraklıları buraya mutlaka uğrar. Çamlıdere Barajı’nda büyük sazanlar yakalayabilirsiniz. Bu barajda aynalı sazanlar oltanıza takılacaktır.

Ankara Kesikköprü Barajı

Şehir merkezine 120 km kadar uzaklıktadır. Kesikköprü Barajı’nda turna, sazan, yayın, alabalık ve sudak balığı bulabilirsiniz.

Ankara Kurtboğazı Barajı

Ankara’ya bağlı Kahramankazan ilçesinde yer alan Kurtboğazı Barajı en yoğun av alanlarından birisidir. Çoğu zaman kalabalık olan baraja oldukça ilgi yoğundur. Kesikköprü barajında oltanıza turna, kefal, sazan, gümüş balığı ve levrek takılma olasılığı yüksektir

Ankara Asartepe Barajı

Ankara’nın merkezine 60 km uzaklıkta yer alan barajda aynalı sazan, pullu sazan, turna ve tatlı su kefali bulabilirsiniz.

Ankara Sarıyar Barajı

Diğer adıyla Hasan Polatkan Barajı şehRe 165 km uzaklıktadır. Çok uzak olması nedeniyle fazla tercih edilmez. Barajının balık çeşitliliği (sazan, yayın, gümüş, kızılkanat, kerevit, kadife, çapak balığı, gümüş balığı, yılan balığı ve kerevit) fazladır.