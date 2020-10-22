Ankara’da Nerede Balık Tutulur? İşte Ankara Balık Avı 2020
Ankara’da Nerede Balık Tutulur? Ankara civarında özellikle turna ve sazan çıkar. Turna ve sazan ülkemizin İç Anadolu Bölgesi’ndeki avlaklarındadır. Kızılırmak, Sakarya, Kirmir ve İrmir Çayı balık avı bakımından oldukça önemli kaynaklardır.
Ankara’da Nerede Balık Tutulur? Ankara, Anadolu coğrafyası içerisinde yer alan bir bölgedir. Her ne kadar av imkanları kısıtlı olsa da yine de içinde bulundurduğu doğal güzellikleri ile balık avına izin vermektedir. Şehrin tam merkezinde yer almasa bile güzel ilçeleri bunun için elverişlidir.
Ankara’da Nerelerde Balık Tutulur?
Ankara civarında özellikle turna ve sazan çıkar. Turna ve sazan ülkemizin İç Anadolu Bölgesi’ndeki avlaklarındadır. Kızılırmak, Sakarya, Kirmir ve İrmir Çayı balık avı bakımından oldukça önemli kaynaklardır. Buralardaki balıklar (aynalı sazan, pullu sazan, kadife, levrek, yayın, alabalık, kefal, kara balık, çapak, sudak, turna ve gümüş balığı) Ankara için oldukça geniş bir balık haritası sunar.
Ankara turna balığı nerelerde bulunur?
En İyi Turna Balığı Avlakları Hangileri? Turna balığının en iyi avlakları genellikle yurdumuzun iç bölgeleridir. Ankara civarında en verimli avlakları Kesikköprü, Kapulukaya ve Kurtboğazı Baraj gölleridir. Bu üç baraj balık avcılarının en çok tercih ettiği yerlerdir.
Mogan gölünde hangi balıklar var?
Notropis Hudsonius, Kadife balığı, Çapak balığı, Kızılgöz, Kızılkanat balıkları bulunur.
Eymir gölünde hangi balıklar var?
Kadife balığı ve Sazan balıkları bulunur.
Ankara Çamlıdere Barajı
Ankara’da yaşayan balık avı meraklıları buraya mutlaka uğrar. Çamlıdere Barajı’nda büyük sazanlar yakalayabilirsiniz. Bu barajda aynalı sazanlar oltanıza takılacaktır.
Ankara Kesikköprü Barajı
Şehir merkezine 120 km kadar uzaklıktadır. Kesikköprü Barajı’nda turna, sazan, yayın, alabalık ve sudak balığı bulabilirsiniz.
Ankara Kurtboğazı Barajı
Ankara’ya bağlı Kahramankazan ilçesinde yer alan Kurtboğazı Barajı en yoğun av alanlarından birisidir. Çoğu zaman kalabalık olan baraja oldukça ilgi yoğundur. Kesikköprü barajında oltanıza turna, kefal, sazan, gümüş balığı ve levrek takılma olasılığı yüksektir
Ankara Asartepe Barajı
Ankara’nın merkezine 60 km uzaklıkta yer alan barajda aynalı sazan, pullu sazan, turna ve tatlı su kefali bulabilirsiniz.
Ankara Sarıyar Barajı
Diğer adıyla Hasan Polatkan Barajı şehRe 165 km uzaklıktadır. Çok uzak olması nedeniyle fazla tercih edilmez. Barajının balık çeşitliliği (sazan, yayın, gümüş, kızılkanat, kerevit, kadife, çapak balığı, gümüş balığı, yılan balığı ve kerevit) fazladır.
22 Eki 2020 - 22:35 Ankara- Gezi Rehberi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.