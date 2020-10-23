Ankara'da Koronavirüste Son Zincir Kırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi! "Ek Tedbir" Adı Altında Gelebilir! O İlçeler Belli Oluyor...
Ankara'da koronavirüste son zincir kırıldı. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da; bugün gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen, gündeme ilişkin konulara dair bilgi aktarımında bulundu. Alınacak olan yeni önlemlerle ilgili olarak açıklamalar altına imza atan Recep Tayyip Erdoğan, ilk sırada İstanbul gelmek üzere; birçok şehirde ilave tedbirler uygulanabileceğini ifade etti. Bununla birlikte Ankara'da kırılan koronavirüsün son zinciri ise, herkesi meraka soktu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da katıldığı cuma namazı çıkışında gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara tek tek cevap verdi. Bir gazetecinin yönelttiği, koronavirüste önlemlere dair soruya da yanıt veren Erdoğan; çok önemli ifadeler kullandı. Diğer sayfalarda, açıklamanın devamını görebilirsiniz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında en ileri gelen illerden birinin İstanbul olduğunun altını çizerek; maske, mesafe ve hijyene hassasiyetle sarılınması gerektiğini belirtti ve ek olarak toplu mekanlardan çok ciddi ölçekte kaçınılmasını da ifade etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.