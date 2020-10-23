Ankara'da Koronavirüste Son Zincir Kırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi! "Ek Tedbir" Adı Altında Gelebilir! O İlçeler Belli Oluyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da katıldığı cuma namazı çıkışında gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara tek tek cevap verdi. Bir gazetecinin yönelttiği, koronavirüste önlemlere dair soruya da yanıt veren Erdoğan; çok önemli ifadeler kullandı. Diğer sayfalarda, açıklamanın devamını görebilirsiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında en ileri gelen illerden birinin İstanbul olduğunun altını çizerek; maske, mesafe ve hijyene hassasiyetle sarılınması gerektiğini belirtti ve ek olarak toplu mekanlardan çok ciddi ölçekte kaçınılmasını da ifade etti.