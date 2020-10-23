Devlet İhtiyaç Sahibi Olan Herkese Elini Uzattı! Bu Yardım Sayesinde Birçok Kişinin Hayatı Kurtulabilir…

Devlet yine muhtaç olan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda da 8 farklı devlet yardımı ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaştırılıyor. 2020 yılında da yapılan birçok yardımla birlikte ihtiyaç sahibi olan vatandaşların yüzleri güldürülüyor. Özellikle de korona virüs sürecine özel olarak yapılan yardımların dışında bir de ihtiyaç sahibi olan kimseler için ihtiyaçlara yönelik yardımlar sunuluyor. İşte ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara özel sunulan 8 farklı devlet yardımı ve bu yardımlara ilişkin detayların tamamı açıklandı.

Devlet tarafından yapılan yardımlardan bir tanesi çeyiz yardımı. Bu yardımlardan yetim kızlar faydalanabilecekler. SSK ve BAĞ-KUR’lu ebeveynlerini kaybetmiş olan yetim kızlar, bu yardımlardan faydalanabilecekler. Yetim kızlara çeyiz yardımları 24 maaş tutarında olacak şekilde verilecek. Aynı zamanda yetim kalan kızlar bununla da sınırlı kalmayarak evlenene kadar yetim maaşı alabilecekler. Devlet tarafından yapılacak olan çeyiz yardımları, yetim kalan genç kızların evlenme durumlarında toplu bir şekilde SSK tarafından ödenecek.

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