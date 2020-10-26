İdam Cezası Geri Gelecek Mi? Türkiye'de İdam Ne Zaman Kaldırıldı?

İdam cezası Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan gündemlerden biri olmaya devam ediyor. 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmaya başlanan gündemlerden biri olan idam cezası tartışılmaya devam ediyor. Vatandaşlar da idam cezasının geri gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe girişimi ile gündeme gelen idam cezası farklı siyasi partilerin açıklamaları ile beraber tekrar gündeme geldi. 1 Ekim 2020 tarihinde TBMM'nin yeniden açılması ile beraber Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar TBMM'de sık konuşulan gündemlerden biri olan idam cezasının geri gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

İdam Cezasının Geri Gelmesi Mümkün Mü, Hangi Partiler Destekliyor?

İdam cezasının geri gelip gelmemesi ile ilgili Devlet Bahçeli yeni bir açıklama yaptı. 1 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden açılması ile idam cezası gündem olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dönemde yaşanan şiddet olaylarından bahsederek bebek katillerinin, sapıkların ve tecavüzcülerin idam cezasına çarptırılmasını istedi.

MHP'den yapılan açıklamada Devlet Bahçeli'nin idam cezası meraklısı olmadığı ancak suç ve suçlularla ancak bu şekilde mücadele edilebileceğinin altı çizildi. İdam cezası gündeme geldiğinden beri açık şekilde destek veren MHP'nin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de idam cezasını destekledi. Meral Akşener özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen suçlarda idam cezasının gerekli olduğunu söylemişti.

İdam cezasının geri gelmesi ile ilgili meclisteki tartışmalar devam ediyor. Bununla beraber hukukçular da konu ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Avukatlar idam cezasının sadece Anayasa ile ilgili olmadığını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde de uygun olmadığını belirtiyor.

Türkiye'de İdam Cezası Ne Zaman Kaldırıldı?

Türkiye'de idam cezası tam anlamı ile 2004 yılında kaldırılmıştır. İlk olarak 2001 yılında savaş ve terör dışındaki suçlar için kaldırılan idam cezası 2004 yılında tam anlamı ile Türk Ceza Kanunu'nda çıkarılmıştır.