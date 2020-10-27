Masumlar Apartmanı Oyuncusundan Gelen Esrarengiz İtiraf Tüm İzleyicileri Hayrete Soktu! "Bu Kadar Olur"
Yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekran başına kitleyen Masumlar Apartmanı, 7. bölüm fragmanı ile de çok izleneceği sinyalini verdi. Dizinin yeni bölüm fragmanında, babasının ortadan kaybolmasında Han’dan şüphelenen İnci, Han’ı takip etmeye başlıyor. Eski arabası ile İnci’ye yakalanan Han ise, verdiği cevapla İnci’yi ve seyirciyi şok ediyor.
Masumlar Apartmanı dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; bir gün evlenip buradan gideceğini dile getiren Gülben, Safiye’ye bağırarak ondan kurtulacağını söylüyor. Ayrıca Han’dan kardeşleri hakkında doğruyu söylemesini bekleyen İnci, babasının kaybolmasında Han’dan şüphe duyuyor.
Babanı öldürüp çuvalın içine koydum. Yıllardır görüşmediği babasının bir anda ortadan kaybolmasıyla üzüntü yaşayan İnci, bu konuda eşi Han’ın sorumlu olduğunu düşünüyor. Bu konuda duyduğu şüphe sebebiyle eşini takibe alan İnci, Han’ı eski arabasıyla yakalıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.