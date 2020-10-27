Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Eki 2020 - 19:30

Masumlar Apartmanı Oyuncusundan Gelen Esrarengiz İtiraf Tüm İzleyicileri Hayrete Soktu! "Bu Kadar Olur"

Yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekran başına kitleyen Masumlar Apartmanı, 7. bölüm fragmanı ile de çok izleneceği sinyalini verdi. Dizinin yeni bölüm fragmanında, babasının ortadan kaybolmasında Han’dan şüphelenen İnci, Han’ı takip etmeye başlıyor. Eski arabası ile İnci’ye yakalanan Han ise, verdiği cevapla İnci’yi ve seyirciyi şok ediyor.