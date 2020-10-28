Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Eki 2020 - 16:20 G: 28 Eki 2020 - 16:47

Koronavirüste Mucize Gerçek Yeni Ortaya Çıktı! Meğer Herkesin Evinde Olan Hap Virüs Düşmanıymış...

Geçtiğimiz bahar ayından veri tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının etkileri devam ediyor. İkinci dalganın da geldiği Covid-19 salgının da vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Tüm dünya üzerinde etkisini göstermeye devam eden Korona virüs salgınına yönelik ilaç, aşı ve tedavi arayışları ise sürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Geçtiğimiz bahar ayından veri tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının etkileri devam ediyor. İkinci dalganın da geldiği Covid-19 salgının da vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Tüm dünya üzerinde etkisini göstermeye devam eden Korona virüs salgınına yönelik ilaç, aşı ve tedavi arayışları ise sürüyor.

Covid-19 virüsünün yayılmaya devam ettiği bugünlerde bilim insanları salgına yönelik ilaç, aşı vb. tedaviler geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. Birçok araştırma ve deneyin yapıldığı Korona virüs salgını ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.

Aspirin Ölüm Riskini Azaltıyor

Korona virüs salgını nedeni ile vaka ve ölüm sayısının her gün arttığı bugünlerde net bir çözüm ve tedavi yöntemi henüz bulunamadı. Covid-19 virüsü ile ilgili aşı denemeleriyle beraber farklı tedavi yöntemleri de araştırılıyor.

ABD'de bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma ise beklenmedik verileri ortaya koydu. ABD'li bilim insanları her evde bulunan aspirinin Korona virüsün ölüm riskini azalttığını ortaya koydu. Yapılan çalışmaya göre aspirin Covid-19 hastalığından kaynaklı ölümlerin riskini % 50 oranında düşürüyor. Fiyatı çok ucuz ve erişmesi çok kolay olan, soğuk algınlığından kalp hastalıkları tedavisine kadar birçok alanda kullanılan aspirinin Covid-19 salgınında ölüm riskini azaltan bir noktada durduğu açıklandı. Hemen hemen her evde bulunan aspirinin bu etkisi şaşkınlık yarattı. ABD'li bilim adamları konu ile ilgili yaptıkları çalışmanın ayrıntılarını da paylaştı.

412 Hasta Üzerinde İnceleme Yapıldı

ABD'li araştırmacılar 412 hasta üzerinde yaptıkları denemelerle aspirinin ölüm riskini azalttığını keşfetti. Hastaneye Korona virüs teşhisi ile yatan hastaların 1/4'üne her gün 80 miligram aspirin verildi. Deneyin sonucunda aspirin verilen hastaların yoğun bakıma alınma oranlarının daha düşük olduğu gözlemlendi. Aspirin verilen Covid-19'lu hastaların diğer hastalara oranla % 43 daha az yoğun bakıma alındığı ve daha az ventilatöre ihtiyaç duyduğu gözlemlendi. Yapılan çalışma sonucunda aspirinin Korona virüs salgınından kaynaklı ölümlerde riski % 47 oranında azalttığı söylendi.

28 Eki 2020 - 16:20 - Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Halkı Tüm Umutlarını Fahrettin Koca'ya Bağladı! Süre Verdi... Ankara'da Koronavirüsle İlgili Bakandan Müjdeli Haber Geldi... mask
Ankara Halkı Tüm Umutlarını Fahrettin Koca'ya Bağladı! Süre Verdi... Ankara'da Koronavirüsle İlgili Bakandan Müjdeli Haber Geldi...
Sağlık Çalışanlarına İstifa Yasağı Ne Zaman Kalkacak? Sağlık Çalışanları İstifa Edebiliyor Mu? mask
Sağlık Çalışanlarına İstifa Yasağı Ne Zaman Kalkacak? Sağlık Çalışanları İstifa Edebiliyor Mu?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 28 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 28 Ekim 2020
Ankara'da Dünya'nın En Büyük Koronavirüs Müjdesi Verildi! Tüm Ankara Halkını İlgilendiriyor, Özellikle Bu İlçelerde Oturanlar Yaşadı! mask
Ankara'da Dünya'nın En Büyük Koronavirüs Müjdesi Verildi! Tüm Ankara Halkını İlgilendiriyor, Özellikle Bu İlçelerde Oturanlar Yaşadı!
Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı Ankara'da gönüllülere uygulanmaya başlandı mask
Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı Ankara'da gönüllülere uygulanmaya başlandı
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Geceleri kan ter içerisinde kalkıyorsunuz, yorgun ve bitkinsiniz" mask
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Geceleri kan ter içerisinde kalkıyorsunuz, yorgun ve bitkinsiniz"
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 27 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 27 Ekim 2020
Uzmanlardan Şoka Sokan Açıklama! Ankara'da "Yeni" Koronavirüs Dönemi! Çok Ölümcül, Vücudu Aldatıyor! Kimse Bunları Bilmiyor... mask
Uzmanlardan Şoka Sokan Açıklama! Ankara'da "Yeni" Koronavirüs Dönemi! Çok Ölümcül, Vücudu Aldatıyor! Kimse Bunları Bilmiyor...
Kovid-19'u atlatan 10 yaşındaki Yusuf: "Bu hastalığın yaşı yok" mask
Kovid-19'u atlatan 10 yaşındaki Yusuf: "Bu hastalığın yaşı yok"
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 26 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 26 Ekim 2020
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sağlık Çalışanlarına İstifa Yasağı Ne Zaman Kalkacak? Sağlık Çalışanları İstifa Edebiliyor Mu? mask
Sağlık Çalışanlarına İstifa Yasağı Ne Zaman Kalkacak? Sağlık Çalışanları İstifa Edebiliyor Mu?
Bebek sahibi olmak isteyen kadınlara bitkisel ürün uyarısı mask
Bebek sahibi olmak isteyen kadınlara bitkisel ürün uyarısı
Yeni Doğan Bebekler de Göz Problemlerine Dikkat! mask
Yeni Doğan Bebekler de Göz Problemlerine Dikkat!
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 28 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 28 Ekim 2020
Doğum sonrası depresyon 3 yıl sürebiliyor mask
Doğum sonrası depresyon 3 yıl sürebiliyor
Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı Ankara'da gönüllülere uygulanmaya başlandı mask
Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı Ankara'da gönüllülere uygulanmaya başlandı
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Geceleri kan ter içerisinde kalkıyorsunuz, yorgun ve bitkinsiniz" mask
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Geceleri kan ter içerisinde kalkıyorsunuz, yorgun ve bitkinsiniz"
Ameliyatsız Yüz Kırışıklıklarından Kurtulmak Mümkün mü? mask
Ameliyatsız Yüz Kırışıklıklarından Kurtulmak Mümkün mü?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 27 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 27 Ekim 2020
Kovid-19'u atlatan 10 yaşındaki Yusuf: "Bu hastalığın yaşı yok" mask
Kovid-19'u atlatan 10 yaşındaki Yusuf: "Bu hastalığın yaşı yok"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çocuğu Olanlar Yaşadı! Devlet Çocuğu Olanlara 821 TL Verecek… Binlerce Kişi Hemen Başvuru Yaptı, Kanallar Tıkandı… mask
Çocuğu Olanlar Yaşadı! Devlet Çocuğu Olanlara 821 TL Verecek… Binlerce Kişi Hemen Başvuru Yaptı, Kanallar Tıkandı…
Ankara Halkı Tüm Umutlarını Fahrettin Koca'ya Bağladı! Süre Verdi... Ankara'da Koronavirüsle İlgili Bakandan Müjdeli Haber Geldi... mask
Ankara Halkı Tüm Umutlarını Fahrettin Koca'ya Bağladı! Süre Verdi... Ankara'da Koronavirüsle İlgili Bakandan Müjdeli Haber Geldi...
EYT Bekleyen Milyonlarca Kişiye Yas Tutturacak Haber Verildi! Erken Emekli Olmanın Tüm Yollarına Set Konuldu… mask
EYT Bekleyen Milyonlarca Kişiye Yas Tutturacak Haber Verildi! Erken Emekli Olmanın Tüm Yollarına Set Konuldu…
Koronavirüste Mucize Gerçek Yeni Ortaya Çıktı! Meğer Herkesin Evinde Olan Hap Virüs Düşmanıymış... mask
Koronavirüste Mucize Gerçek Yeni Ortaya Çıktı! Meğer Herkesin Evinde Olan Hap Virüs Düşmanıymış...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı tanıttı mask
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı tanıttı
İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı mask
İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL