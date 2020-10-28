Koronavirüste Mucize Gerçek Yeni Ortaya Çıktı! Meğer Herkesin Evinde Olan Hap Virüs Düşmanıymış...

Geçtiğimiz bahar ayından veri tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının etkileri devam ediyor. İkinci dalganın da geldiği Covid-19 salgının da vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Tüm dünya üzerinde etkisini göstermeye devam eden Korona virüs salgınına yönelik ilaç, aşı ve tedavi arayışları ise sürüyor.

Covid-19 virüsünün yayılmaya devam ettiği bugünlerde bilim insanları salgına yönelik ilaç, aşı vb. tedaviler geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. Birçok araştırma ve deneyin yapıldığı Korona virüs salgını ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.

Aspirin Ölüm Riskini Azaltıyor

Korona virüs salgını nedeni ile vaka ve ölüm sayısının her gün arttığı bugünlerde net bir çözüm ve tedavi yöntemi henüz bulunamadı. Covid-19 virüsü ile ilgili aşı denemeleriyle beraber farklı tedavi yöntemleri de araştırılıyor.

ABD'de bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma ise beklenmedik verileri ortaya koydu. ABD'li bilim insanları her evde bulunan aspirinin Korona virüsün ölüm riskini azalttığını ortaya koydu. Yapılan çalışmaya göre aspirin Covid-19 hastalığından kaynaklı ölümlerin riskini % 50 oranında düşürüyor. Fiyatı çok ucuz ve erişmesi çok kolay olan, soğuk algınlığından kalp hastalıkları tedavisine kadar birçok alanda kullanılan aspirinin Covid-19 salgınında ölüm riskini azaltan bir noktada durduğu açıklandı. Hemen hemen her evde bulunan aspirinin bu etkisi şaşkınlık yarattı. ABD'li bilim adamları konu ile ilgili yaptıkları çalışmanın ayrıntılarını da paylaştı.

412 Hasta Üzerinde İnceleme Yapıldı

ABD'li araştırmacılar 412 hasta üzerinde yaptıkları denemelerle aspirinin ölüm riskini azalttığını keşfetti. Hastaneye Korona virüs teşhisi ile yatan hastaların 1/4'üne her gün 80 miligram aspirin verildi. Deneyin sonucunda aspirin verilen hastaların yoğun bakıma alınma oranlarının daha düşük olduğu gözlemlendi. Aspirin verilen Covid-19'lu hastaların diğer hastalara oranla % 43 daha az yoğun bakıma alındığı ve daha az ventilatöre ihtiyaç duyduğu gözlemlendi. Yapılan çalışma sonucunda aspirinin Korona virüs salgınından kaynaklı ölümlerde riski % 47 oranında azalttığı söylendi.