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- 28 Eki 2020 - 17:39 G: 28 Eki 2020 - 18:11

Ankara Halkı Tüm Umutlarını Fahrettin Koca'ya Bağladı! Süre Verdi... Ankara'da Koronavirüsle İlgili Bakandan Müjdeli Haber Geldi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen son dakika bilgilendirmesine göre, ilk aşamada diğer aşı adaylarına kıyasla çok daha güvenli olduğu tahmin edilmekte olan "CoronaVAC" İsimli; Covid-19 aşısı için Türkiye'de devreye girme süresiyle ilgili çok az zaman kaldı. Çin ve Almanya merkezli aşıların deneme çalışmaları Türkiye'de ve özellikle Ankara'da büyük bir hızla devam ederken, kısa süre sonra gelecek aşıyla birlikte toplam olarak 5.000.000 doz civarında aşı uygulaması yapılacağı...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

... Öngörülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen müjde ve son dakika alınan bu haberin tüm detayları, özellikle Ankara ilk sırada olmak üzere; Türkiye'nin geri kalan 80 şehrinin tamamını ilgilendirmekte. 

Fahrettin Koca'dan son dakika haberi: Koronavirüs aşısına ilişkin tüm Dünya genelinde olduğu gibi, aşı denemeleri Türkiye'de de devam ediyor. Öte yandan Koca, yeni bir aşıyla ilgili sinyali bugün verdi. Yapmış olduğu açıklamada; Çin menşeili olan "CoronaVac" isimli aşının Ankara ve Türkiye'de faaliyetine Aralık ayı gibi kısa bir süre içerisinde gelinmesi öngörülüyorken, şuanda da gönüllülerin üzerinde gerçekleştirilmekte olan çalışmalarla birlikte 5.000.000 aşı uygulanacağının tahmin edildiğini söyledi. Gün de veren Koca tüm Türkiye'yi ilgilendiren en büyük müjdesini bu şekilde vermiş oldu! Herkes bugüne hazır olmalı >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz.

28 Eki 2020 - 17:39 - Yaşam

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