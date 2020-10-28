Belediyeler Duyurdu, Yüksek Maaşlı Çalışacak Eleman Aranıyor! Hemen Başvurun Hem İşiniz Hem de Yüksek Maaşınız Olsun…
Memur olmak isteyen sayısı bir hayli artmış durumda. Buna yönelik belediyelerin yapmış olduğu ilanlarda çok sayıda memur alımı yapacak. Başvuruları internet üzerinden saniyeler içerisinde gerçekleştirebileceksiniz. Belediyelerin çok sayıda memur alımı yaptığı ilanlara internet üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar…
Memur olarak belediyelerde yerini almak isteyenler için büyük fırsat! Ülkemizde memur olmak çalışma imkânının en gözde işlerinden birisi haline geldi. Kadrolu olarak belediyede çalışmak için milyonlarca kişi sırada bekliyor. 16 farklı belediye tarafından yayımlanan iş ilanlarına olan ilgi vatandaşların iyi bir gelecek kurmaları için verilen imkânlardan birisi haline geldi.
Personel alımlarını gerçekleştirecek belediyelerin kamu memuru statüsünde istihdam edecek personelleri, zabıta memuru, itfaiye eri, teknisyen olarak belirlendi. Birçok kişinin başvuruları yakından takip edip bir an önce devlet himayesi altında hizmet vermek için sıraya girdi. Çeşitli statülerde çalışma olanağı sunuldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.