Belediyeler Duyurdu, Yüksek Maaşlı Çalışacak Eleman Aranıyor! Hemen Başvurun Hem İşiniz Hem de Yüksek Maaşınız Olsun…

Memur olarak belediyelerde yerini almak isteyenler için büyük fırsat! Ülkemizde memur olmak çalışma imkânının en gözde işlerinden birisi haline geldi. Kadrolu olarak belediyede çalışmak için milyonlarca kişi sırada bekliyor. 16 farklı belediye tarafından yayımlanan iş ilanlarına olan ilgi vatandaşların iyi bir gelecek kurmaları için verilen imkânlardan birisi haline geldi.

Personel alımlarını gerçekleştirecek belediyelerin kamu memuru statüsünde istihdam edecek personelleri, zabıta memuru, itfaiye eri, teknisyen olarak belirlendi. Birçok kişinin başvuruları yakından takip edip bir an önce devlet himayesi altında hizmet vermek için sıraya girdi. Çeşitli statülerde çalışma olanağı sunuldu.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>

