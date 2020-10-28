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- 28 Eki 2020 - 18:04 G: 28 Eki 2020 - 18:30

"MasterChef Yayın Hayatına Ara Veriyor" Programın Akıbeti Net Bir Şekilde Belli Oldu! Mehmet ve Somer Şef ile Acun... İfşa Şokları Çıldırttı!

Türkiye'nin en eğlenceli programları arasında yer alan Masterchef 2020 ile ilgili spekülasyonların ardı arkası kesilmeden devam ediyordu. Programın akıbeti bugün itibarıyla net bir şekilde belli oldu. Bu noktada ifşa şokları sebebiyle Acun Ilıcalı'nın son raddeye geldiği, bu durumdan Mehmet ve Somer Şef'in oldukça rahatsız olduğu sık sık iddia edilmiş, hatta iddialar; yayından kaldırıldığına kadar uzanmıştı. Bugün programın akıbeti net bir şekilde belli oldu!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef 2020, heyecanla devam ederken; ardı ardına sıralanan 13 farklı ifşa olayı programa dair birçok kuşku oluşturmuştu. İlk olarak 16 kişilik ekibin ifşalanması, sonrasında kaptanların, eleme potasındaki isimlerin, elenecek isimlerin ifşalanması olayları her gün her gün gerçekleşince; izleyenler programın tüm gizeminin artık kaybolduğunu ve bununla ilgili artık bir harekete geçilmesi gerektiğini söylemeye başlamıştı. Tam bu esnada; Masterchef ile ilgili olarak, yayın hayatına ara verdiği, yayından kaldırıldığı, Acun Ilıcalı'nın ifşa edeni bulma amacıyla çekimlere ara verdiği gibi birçok iddia kamuoyunda sık sık yer almış ve kulaktan kulağa yayılmıştı. Bugün Masterchef 2020'nin akıbeti net bir şekilde belli oldu!

Türkiye'nin eğlence kanalı sloganıyla birlikte ilk kez Acun Ilıcalı tarafından satın alındığı duyurulan Tv8 kanalının reyting rekortmeni programları arasında ilk sırada yer alan Masterchef, çok uzun zamandan beri reyting konusunda yarışmalar arasında üzerine hiçbir yarışmayı çıkartmadan çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Son dönemlerde fenomen yarışmayla ilgili ortaya çıkan bilgi sızdırma ve ifşa durumları sosyal medyada programın izleyenlerinin tepkisini topluyor. Akıbet ise bu noktada net bir şekilde ortaya çıkıyor! Peki, Masterchef'e ne olacak? Yayından kaldırılıyor mu? İşte programın akıbeti! >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz.

28 Eki 2020 - 18:04 Ankara- Yaşam

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