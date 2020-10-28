"MasterChef Yayın Hayatına Ara Veriyor" Programın Akıbeti Net Bir Şekilde Belli Oldu! Mehmet ve Somer Şef ile Acun... İfşa Şokları Çıldırttı!

Masterchef 2020, heyecanla devam ederken; ardı ardına sıralanan 13 farklı ifşa olayı programa dair birçok kuşku oluşturmuştu. İlk olarak 16 kişilik ekibin ifşalanması, sonrasında kaptanların, eleme potasındaki isimlerin, elenecek isimlerin ifşalanması olayları her gün her gün gerçekleşince; izleyenler programın tüm gizeminin artık kaybolduğunu ve bununla ilgili artık bir harekete geçilmesi gerektiğini söylemeye başlamıştı. Tam bu esnada; Masterchef ile ilgili olarak, yayın hayatına ara verdiği, yayından kaldırıldığı, Acun Ilıcalı'nın ifşa edeni bulma amacıyla çekimlere ara verdiği gibi birçok iddia kamuoyunda sık sık yer almış ve kulaktan kulağa yayılmıştı. Bugün Masterchef 2020'nin akıbeti net bir şekilde belli oldu!

Türkiye'nin eğlence kanalı sloganıyla birlikte ilk kez Acun Ilıcalı tarafından satın alındığı duyurulan Tv8 kanalının reyting rekortmeni programları arasında ilk sırada yer alan Masterchef, çok uzun zamandan beri reyting konusunda yarışmalar arasında üzerine hiçbir yarışmayı çıkartmadan çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Son dönemlerde fenomen yarışmayla ilgili ortaya çıkan bilgi sızdırma ve ifşa durumları sosyal medyada programın izleyenlerinin tepkisini topluyor. Akıbet ise bu noktada net bir şekilde ortaya çıkıyor! Peki, Masterchef'e ne olacak? Yayından kaldırılıyor mu? İşte programın akıbeti! >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz.