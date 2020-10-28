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- 28 Eki 2020 - 18:33 G: 28 Eki 2020 - 19:14

Ankara'da Koronavirüs Kabusu Tekrar Başlıyor! Halkın Artık Dengesi Bozulacak, Son Verileri Görenler İnanamıyor!

Yeni tip koronavirüs olan Covid-19 salgını tüm Dünya genelinde etkilerini büyük bir hızla devam ettirdiği gibi Türkiye'de de devam ettiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise; gerek Türkiye, gerekse şehirlerdeki durumlara dair oranlı bir şekilde genel bilgilendirmeler yapıyor. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınının şehir ayırt etmeksizin tüm Türkiye'de tekrardan yükseliş göstermeye başladığını belirterek, İstanbul'da günlük vaka sayısının her geçen gün arttığını ifade etti. Ayrıca...

Enver Yılmaz
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... bu yorumlarıyla Ankara'ya dair de bir yönden bilgi vermiş oldu. Türkiye geneli vaka sayısına bakıldığında, İstanbul'un durumunun, genelin %40'ını oluşturduğunu söyleyen Koca, bu noktada aslında bir dönemler İstanbul'u, hatta diğer tüm şehirleri geride bırakan Ankara ile ilgili net bir şekilde uyarı açıklaması yapmasa da; genel açıklamalarına bakıldığında aslında Ankara'nın da şuanda ne durumda olduğu ve neler yapılması gerektiği kendini gösteriyor. Ankara'ya geçmeden önce Türkiye geneli vaka sayılarını inceleme altına almak gerekirse; güncel durum aşağıda yer aldığı gibi:

  • 127.651 test yapıldı
  • 2.209 yeni tanı konuldu.
  • 76 kişi vefat etti
  • 1.511 kişi iyileşti. 
  • Toplam 13.478.452 test yapıldı
  • 366.208 tanı konuldu
  • 9.950 kişi vefat etti
  • 1.827 kişi ağır hasta oldu
  • 317.519 kişi iyileşti

Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamada; koronavirüsün Türkiye'deki seyriyle ilgili her aşamaya adım adım değinildi ve önem seviyesi çok yüksek bilgilendirmeler yapıldı! Koronavirüs için son gelişmeleri ve Türkiye Korona Tablosunu açıklayan Koca'nın açıklamaları; sadece tablodan ibaret değil... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

28 Eki 2020 - 18:33 - Yaşam

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