Ankara'da Koronavirüs Kabusu Tekrar Başlıyor! Halkın Artık Dengesi Bozulacak, Son Verileri Görenler İnanamıyor!

... bu yorumlarıyla Ankara'ya dair de bir yönden bilgi vermiş oldu. Türkiye geneli vaka sayısına bakıldığında, İstanbul'un durumunun, genelin %40'ını oluşturduğunu söyleyen Koca, bu noktada aslında bir dönemler İstanbul'u, hatta diğer tüm şehirleri geride bırakan Ankara ile ilgili net bir şekilde uyarı açıklaması yapmasa da; genel açıklamalarına bakıldığında aslında Ankara'nın da şuanda ne durumda olduğu ve neler yapılması gerektiği kendini gösteriyor. Ankara'ya geçmeden önce Türkiye geneli vaka sayılarını inceleme altına almak gerekirse; güncel durum aşağıda yer aldığı gibi:

127.651 test yapıldı

2.209 yeni tanı konuldu.

76 kişi vefat etti

1.511 kişi iyileşti.

Toplam 13.478.452 test yapıldı

366.208 tanı konuldu

9.950 kişi vefat etti

1.827 kişi ağır hasta oldu

317.519 kişi iyileşti

Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamada; koronavirüsün Türkiye'deki seyriyle ilgili her aşamaya adım adım değinildi ve önem seviyesi çok yüksek bilgilendirmeler yapıldı! Koronavirüs için son gelişmeleri ve Türkiye Korona Tablosunu açıklayan Koca'nın açıklamaları; sadece tablodan ibaret değil... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>