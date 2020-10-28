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- 28 Eki 2020 - 19:04 G: 28 Eki 2020 - 19:36

Kırmızı Oda Dizisinde O İsim Ayrıldı, Reytingler Çakıldı! Reytingleri Yükseltmek İçin İse Öyle Bir Çözüm Yolu Bulundu Ki İzleyenler Şok Geçirdi…

Tv8 ekranlarında en sevilen dizilerden birisi olan Kırmızı Oda dizisinin ikinci fragmanı yayınlandı. Dizinin ikinci fragmanının yayınlanması ardından pek çok izleyici adeta hayrete düştü. Dizinin geçen hafta Meliha karakterinin ayrılmasıyla birlikte reytinglerinde belirli oranda bir düşme meydana gelmişti. İşte tüm detaylar…

Fatma Erdoğan
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Bu durumun toparlanması adına dizinin yeni bölümünde gerçekleşecek olan olaylar izleyicilere şok etkisi yarattı. Dizideki reyting oranlarının yükseltilmesi adına bulunan çözüm yolu izleyicilere resmen soğuk duş etkisi aldırdı.

İzleyiciler bu duruma bir yandan şaşırırken bir yandan da son derecede sevindiler. İşte Kırmızı Oda dizisinin reytinglerinin düşmesi ardından bulunan o çözüm ve ikinci fragmanda yaşananlar… Kırmızı Oda dizisinin ikinci fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yeni bölümde neler yaşanacağı az çok anlaşıldı.

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28 Eki 2020 - 19:04 Ankara- Yaşam

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