Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1662 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 319 bin 181'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764'e ulaştı. Hasta sayısı 368 bin 513, vefat sayısı 10 bin 27, ağır hasta sayısı 1836, aktif hasta sayısı 39 bin 305 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

- Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ocak'ta başlayan Bilim Kurulu toplantılarının ilk kez Ankara dışında bir ilde yapıldığına dikkati çekti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, şunları kaydetti:"İstanbul'da son 7 günde ortalama vaka artışı, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. Oran, 16,5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucu. Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yüksektir. İstanbul'un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir'de ve Tekirdağ'da yüzde 96, Bilecik ve Düzce'de yüzde 99, Edirne'de yüzde 91, Bursa’da yüzde 84, Sakarya'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde 71, Kocaeli'nde yüzde 63'tür. Gelişme, salgınla mücadelede 83 milyonu ilgilendirmektedir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım, en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk, dolayısıyla risk süresi uzundur. Bu çözümlerin üretilmesi, salgının tırmanışının sebebi olan hareketliliği ve teması çok azaltacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Kovid-19'u atlatan 120 yaşındaki Menica Encü ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Menica Encü'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, onun ve ailesinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

Mevlit Kandili dolayısıyla Türkiye genelinde kentlerdeki camilerde namaz kılınıp dua edildi. Akşam namazının ardından tarihi Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Cami içerisinde yer bulamayanlar ise namazını avluda kıldı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

İstanbul'da vaka sayısındaki artış sonrası yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların, Kovid-19 tedbirlerine daha çok uyduğu gözlendi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli ismi "Pele Mehmet" lakabıyla tanınan başcazgır Mehmet Tura, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Bursa'nın İnegöl ilçesinde 74 yaşında hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde yaşayan 120 yaşındaki Menica Encü, gördüğü tedaviyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde gösteri ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ofspor'un Kovid-19 vakaları nedeniyle 2 maçının ertelendiği bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi ile hastanede tedavi altına alınan 92 yaşındaki Habibe Dönertaş, 14 günlük tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Aydın'da "Kovid Çağrı Destek ve Transfer Birimi" hizmet vermeye başladı.

Mersin'de, 23 günlük tedavisinin ardından yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, hastaneden taburcu edildi.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, pozitif vakalarla temaslı olduğundan dolayı evde izolasyona tabi tutulan kişilerle aynı hanede yaşayan ve yüz yüze eğitime katılan okul çağındaki çocukların da okullarına devam etmeyerek evde izolasyona tabi tutulmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 208 kişi yurt ve pansiyonlarda izolasyon altında tutuluyor.