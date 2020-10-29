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- 29 Eki 2020 - 21:33 G: 29 Eki 2020 - 21:44

Ford Focus Modeli İçin Yaptığı Kampanya İle Milyonları Şaşırttı! Öyle Bir Kampanya Düzenledi Ki Bayilerde Araç Kalmadı… “Bu Kadar Ucuz Olamaz!”

Ülkemizin en çok tercih edilen araçlarından biri olan Ford, Focus modeli için öyle bir kampanya düzenledi ki milyonlar şok geçirdi. Beklenen kampanyayı duyuran Ford rakiplerine öyle bir fark attı ki görenler gözlerine inanamadı. Araba almak isteyenlere öyle bir müjde verildi ki bayilerde izdiham yaşandı. İşte o tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ford firmasının ürettiği Focus modelleri için kampanyasını düzenledi. Kampanyasında ise Ford Puma, Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy modellerine yer verdi. Büyük fırsatı ise alıcılara sundu. Düzenlenen o kampanyanın tüm detaylarını ise sizler için hazırladık.

2020 Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 Donanım Paketi 189.900 TL olarak karşılarına çıkarken 2020 Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 Donanım Paketi 203.100 TL olarak fiyatı belirlendi. Bunun yanında ise 2020 Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 Donanım Paketi 214.800 TL olarak satışa sunuldu.

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29 Eki 2020 - 21:33 Ankara- Ekonomi

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Ford Focus Modeli İçin Yaptığı Kampanya İle Milyonları Şaşırttı! Öyle Bir Kampanya Düzenledi Ki Bayilerde Araç Kalmadı… “Bu Kadar Ucuz Olamaz!” mask
Ford Focus Modeli İçin Yaptığı Kampanya İle Milyonları Şaşırttı! Öyle Bir Kampanya Düzenledi Ki Bayilerde Araç Kalmadı… “Bu Kadar Ucuz Olamaz!”
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