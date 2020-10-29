Ford Focus Modeli İçin Yaptığı Kampanya İle Milyonları Şaşırttı! Öyle Bir Kampanya Düzenledi Ki Bayilerde Araç Kalmadı… “Bu Kadar Ucuz Olamaz!”
Ülkemizin en çok tercih edilen araçlarından biri olan Ford, Focus modeli için öyle bir kampanya düzenledi ki milyonlar şok geçirdi. Beklenen kampanyayı duyuran Ford rakiplerine öyle bir fark attı ki görenler gözlerine inanamadı. Araba almak isteyenlere öyle bir müjde verildi ki bayilerde izdiham yaşandı. İşte o tüm detaylar…
Ford firmasının ürettiği Focus modelleri için kampanyasını düzenledi. Kampanyasında ise Ford Puma, Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy modellerine yer verdi. Büyük fırsatı ise alıcılara sundu. Düzenlenen o kampanyanın tüm detaylarını ise sizler için hazırladık.
2020 Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 Donanım Paketi 189.900 TL olarak karşılarına çıkarken 2020 Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 Donanım Paketi 203.100 TL olarak fiyatı belirlendi. Bunun yanında ise 2020 Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 Donanım Paketi 214.800 TL olarak satışa sunuldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.