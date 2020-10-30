Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesine belediye başkanı seçilen Enver Demirel'in kim olduğu merak ediliyor. Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in hayatı , eğitim durumu ve hangi partiden üye olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in Milliyetçi Hareket Partisi'nden önce hangi partilerde görev yaptığı da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Enver Demirel'in çalışma hayatı ve siyasi kariyeri ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Enver Demirel Kimdir?

Enver Demirel 1961 yılında Ankara'da doğmuştur. 1968 yılında ailesi ile Etimesgut'a taşınan Enver Demirel hala Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ikamet etmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Enver Demirel, 1995 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nde başladığı siyasi kariyerine Etimesgut Belediye Başkanı olarak devam etmektedir.

Enver Demirel'in Çalışma Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde serbest muhasebecilik yapan Enver Demirel siyasi kariyerine 1995 yılında başlamıştır. 1995 yılından 1999 yılına kadar MHP Etimesgut İlçe Başkanlığı yapan Enver Demirel 1999 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Etimesgut'un 1. dönem belediye başkanı olmuştur. 5 yıl boyunca görevine devam eden Enver Demirel 2004 yılında tekrar Etimesgut Belediye Başkanlığı için adaylığını koymuş ancak seçimi kazanamamıştır.

2004 seçimlerini kaybettikten sonra MHP Genel Merkezi ve Ankara İl Başkanlığı bünyesinde mahalli idareler ile ilgili çeşitli görevler üstlenmiştir. 2006 yılında yeniden MHP Etimesgut ilçe başkanlığı görevine gelmiştir. Enver Demirel 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde 3. kez Etimesgut Belediye Başkanlığı için adaylığını koymuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nden adaylığını koyan Enver Demirel 31 Mart 2009 yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır.

2009 yılında başladığı görevinde birçok başarıya imza atan Enver Demirel, 2014 yılında 4. kez adaylığını koyarak yeniden göreve gelmiştir. Üst üste ikinci kez Etimesgut Belediye Başkanı olan Enver Demirel 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde bir kez daha seçimi kazanarak 4. görev dönemine başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nden üye olan Enver Demirel çok uzun süredir Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.