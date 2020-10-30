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- 30 Eki 2020 - 16:18 G: 30 Eki 2020 - 16:56

Şeref Sözü Dizisi Nerede Çekiliyor? Adabeyli Konağı Hangi Adada?

Show TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Şeref Sözü dizisi hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan Şeref Sözü dizisi seyirci tarafından ilgi ile takip ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Show TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Şeref Sözü dizisi hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan Şeref Sözü dizisi seyirci tarafından ilgi ile takip ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi sevildiği gibi çekim yerleri de büyük beğeni topluyor.

Şeref Sözü dizisinde zengin bir ailenin veliahtı olan Cihan Adabeyli'nin sahibi olduğu ada ve yine çekimlerin birçoğunun yapıldığı Adabeyli Konağı merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri nerede çekildiğinin araştırmaya başladı bile. Birçok ayrıntısı ile sevilen Şeref Sözü dizisi ile ilgili merak edilen ayrıtılar ise haberimizde.

Şeref Sözü Dizisindeki Konak Nerede Bulunuyor?

Geçtiğimiz günlerde 3. bölümü ile Show TV ekranlarında yayınlanan Şeref Sözü dizisi ünlü oyuncuları ve heyecanlı sahneleri ile dikkat çekiyor. Yayınlandığı günden beri büyük ilgi toplayan dizi ile ilgili birçok ayrıntı merak ediliyor. Şeref Sözü dizisi oyuncuları ve konusu ile beraber çekildiği yerlerle de konuşuluyor.

Başrollerini Tolgahan Sayışman ve Sude Güler'in oynadığı Şeref Sözü dizisinde, Cihan Adabeyli ismindeki zengin bir adamın verdiği bir sözü tüm hayatının önüne koyması ve aşık olması konu alınıyor. Dizide Tolgahan Sayışman'ın canlandırdığı Cihan Adabeyli'nin sahip olduğu adanın gerçekte neresi olduğu ve Adabeyli konağının nerede olduğu ise seyirciler tarafından merak ediliyor.

Şeref Sözü dizisinin çekimleri İzmir ilinin Dikili ilçesinde yapılmaktadır. Dikili ilçesine bağlı olan Bademli köyündeki adada çekimleri yapılan Şeref Sözü dizisi doğal güzelliklerle dolu sahneleri ile ilgi çekmektedir. Turistik özellikleri ile dikkat çeken yerlerden biri olan Bademli Beldesi'ndeki Kalem Adası dizide Cihan Adabeyli'ye ait olduğu söylenen adadır.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Kalem Adası'nda yapılan çekimler ekrana yansıyan doğal güzellikler ile ilgi çekmektedir. Dizide Adabeyli Konağı olarak kullanılan yapı ise Kalem Adası'ndaki tek yapı olduğu bilinen Oliviera Resort Otel'dir. Şeref Sözü dizisi doğal güzellikleri ve çekim yerleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. İzleyiciler de dizinin birbirinden çarpıcı sahnelerini araştıryor.

30 Eki 2020 - 16:18 - Dizi Haberleri

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