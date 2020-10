Masumlar Apartmanı Final Mi Yapıyor? Hikaye Bitiyor Mu? Masumlar Apartmanı Sonu...

Başrollerini Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Ezgi Mola'nın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi yayınlanan ilk bölümü ile dikkat çekmişti. Her hafta salı günleri ekrana gelen dizi reyting rekorları kırıyor. Sosyal medyada da her hafta en çok konuşulan yapım olan Masumlar Apartmanı ile ilgili her geçen gün yeni iddialar gündeme geliyor. Yayınlanan son bölümü ile şaşkınlık yaratan dizinin final yapacağı konuşuluyor.

Masumlar Apartmanı Dizisinde Şaşırtan Gelişmeler Yaşanacak



TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümünde Birkan Sokullu'nun canlandırdığı Han karakteri ile ilgili yeni gerçeklerin ortaya çıkması izleyenleri şaşırttı. Dizide ilk bölümden beri en sakin ve mantıklı kişi olarak görülen Han'ın psikolojik problemlerinin ortaya çıkmaya başlaması izleyenleri şaşırtıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde ilk günden bu yana büyük değişim yaşayan diğer karakter ise Merve Dizdar'ın canlandırdığı Gülben karakteri oldu. Gülben'in son bölümlerdeki radikal tavırları izleyenlerde şaşkınlık yaratıyor.



