- 27 Ara 2021 - 01:13 G: 27 Ara 2021 - 01:17

Gece Tırnak Kesmek Günah mı? Sünnete Göre Tırnak Nasıl Kesilir, sırası nasıldır? Hangi Gün Tırnak Kesilmez?

İslam’a ve sünnete göre tırnak kesme adabı bulunmaktadır. El ve ayak parmaklarını ucunda bulunan, parmakların dış etkilerden korunmasını sağlayan tırnaklar, zamanla uzamaktadırlar. Uzayan kısımların kesilmesi ise sünnettir. Hz. Muhammed önemli olan beş temizlikten birisinin de tırnak kesilmesi olduğunu ifade etmektedir.

SünnetTırnak Nasıl KesilirSünnet olarak tırnak kesimi, Müslim Tahare: 49’da belirtildiği gibi beş temizlik fıtratından kaynaklanmaktadır: “Fıtrat beştir (yahut beş şey vardır ki, bunlar fıtrattandır): Sünnet olmak, kasıkları traş etmek, tırnak kesmek, koltuk altındaki kılları yolmak ve bıyıkları kısaltmak.” Buna göre tırnaklar uzadığında, el ile tırnak arasında pis şeyler girmesi mümkün olmaktadır.

Bu hem görünümü hem de yemek yerken hijyen açısından riskler taşıyabilmektedir. Tıp alanında da tırnakların kesilmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda abdest alırken tırnakların altına da su girmesi gerekmektedir. Eğer tırnak çok uzun olursa ve aynı zamanda pislik dolu olması nedeniyle su bu kısımlara ulaşmadığında abdest sahih olmayacaktır.

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27 Ara 2021 - 01:13 - Yaşam

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Gece Tırnak Kesmek Günah mı? Sünnete Göre Tırnak Nasıl Kesilir, sırası nasıldır? Hangi Gün Tırnak Kesilmez? mask
Gece Tırnak Kesmek Günah mı? Sünnete Göre Tırnak Nasıl Kesilir, sırası nasıldır? Hangi Gün Tırnak Kesilmez?
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