Gece Tırnak Kesmek Günah mı? Sünnete Göre Tırnak Nasıl Kesilir, sırası nasıldır? Hangi Gün Tırnak Kesilmez?

SünnetTırnak Nasıl Kesilir? Sünnet olarak tırnak kesimi, Müslim Tahare: 49’da belirtildiği gibi beş temizlik fıtratından kaynaklanmaktadır: “Fıtrat beştir (yahut beş şey vardır ki, bunlar fıtrattandır): Sünnet olmak, kasıkları traş etmek, tırnak kesmek, koltuk altındaki kılları yolmak ve bıyıkları kısaltmak.” Buna göre tırnaklar uzadığında, el ile tırnak arasında pis şeyler girmesi mümkün olmaktadır.

Bu hem görünümü hem de yemek yerken hijyen açısından riskler taşıyabilmektedir. Tıp alanında da tırnakların kesilmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda abdest alırken tırnakların altına da su girmesi gerekmektedir. Eğer tırnak çok uzun olursa ve aynı zamanda pislik dolu olması nedeniyle su bu kısımlara ulaşmadığında abdest sahih olmayacaktır.

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