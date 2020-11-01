Belediyeler Duyurdu, Tüm Kadrolarına Personel Alımı Yapılacak! Başvuru Şartları Açıkladı…

Neredeyse bütün belediyelerde yapılacak olan personel alımları pek çok vatandaş için umut ışığı haline geldi. Belediyeler için olan iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Aynı zamanda direk olarak bu kurumlara giderek de başvurularını bizzat kendilerini yapabilecekler. Özellikle de pandemi süreci nedeniyle işsiz kalan pek çok vatandaş olmuştu. Belediyeler de bu duruma el atmak ve işsizlik sayısını bir nebze de olsa azaltabilmek adına personel alımları başlattı. Neredeyse her belediye için yapılacak olan bu personel alımları sayesinde pek çok vatandaş istihdam etme imkanını bulacaklar.



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