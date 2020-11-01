Belediyeler Duyurdu, Tüm Kadrolarına Personel Alımı Yapılacak! Başvuru Şartları Açıkladı…
İŞKUR üzerinden belediyeler için iş ilanlarının yayınlanması pek çok kişiye büyük bir umut oldu. Özellikle de korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalmış olan vatandaşlar hemen İŞKUR bünyesinde yayınlanan belediye ilanlarına bakmaya başladı. İşte İŞKUR bünyesinde neredeyse bütün belediyeler için yayınlanmış olan personel ilanları ve merak edilen tüm detaylar…
Neredeyse bütün belediyelerde yapılacak olan personel alımları pek çok vatandaş için umut ışığı haline geldi. Belediyeler için olan iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.
Aynı zamanda direk olarak bu kurumlara giderek de başvurularını bizzat kendilerini yapabilecekler. Özellikle de pandemi süreci nedeniyle işsiz kalan pek çok vatandaş olmuştu. Belediyeler de bu duruma el atmak ve işsizlik sayısını bir nebze de olsa azaltabilmek adına personel alımları başlattı. Neredeyse her belediye için yapılacak olan bu personel alımları sayesinde pek çok vatandaş istihdam etme imkanını bulacaklar.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.