Cinsel Organda Siğil İçin Hangi Doktora Gidilir? Doktor Tavsiyesi Nedir?

Cinsel Organda Siğil İçin Hangi Doktora Gidilir? Cinsel organda siğil ile karşılaşmanız halinde genel cerrahi uzmanlarına görünmeniz gerekir. Cinsel organda siğil erkeklerde ve kadınlarda görülebilir. Cinsel yolla bulaşan HPV enfeksiyonunun genital bölgedeki belirtisi olarak görülmektedir. Siğillerin 200’den fazla çeşidi olduğu ve bunlardan yalnızca 40’ının genital siğillere neden olduğu bilinmektedir. Siğil korunmasız olarak cinsel ilişkiye girilmesi nedeni ile ortaya çıkabilir.

Genital siğillerden korunmak için öne çıkan yöntem, HPV aşılarıdır. Bu viral hasalık her zaman belirti vermeyebilir. Deride herhangi bir kabarıklık olmadan da ortaya çıkabilir. Halk arasında yanlış bilinen bazı bulaşma yöntemleri mevcuttur. Siğiller sanılanın aksine sarılarak, öpüşerek, yüzme havuzların yüzerek ya da çatal bıçak paylaşarak bulaşamaz.

Cinsel Organda Siğil Nedenleri Nelerdir?

Cinsel organda siğil nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

· Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı,

· Genç yaşta cinsel ilişkiye başlamak,

· Cinsel yolla bulaşan farklı enfeksiyonların varlığı,

· Birden fazla partnerle korunmasız cinsel ilişkiye girmek cinsel organda siğil çıkmasına neden olabilir.

Yukarıda sayılan durumlar siğil risk faktörleri olarak adlandırılmaktadır.

Cinsel Organda Siğil Teşhisi Nasıl Konulur?

Cinsel organda siğil teşhisi konması için kişilerin kadın hastalıkları ve doğum doktorlarına muayene olması gerekir. Siğil görüntüsüne göre hekim, teşhis koyabilecektedir. Bazı durumlarda hekimin pelvik muayene yapması gerekebilir. Bu muayene görünmeyen bölgelerde yer alan siğillerin teşhis edilmesi için gereklidir. Çok belirgin olmayan genital siğiller için hekim hafif bir asidik çözelti kullanarak muayene yapabilir. Teşhisin her zaman net bir şekilde ortaya konması mümkün olmayabilir. Bu hallere aşağıdaki ek tetkikler istenebilir:

· Kolposkop adı verilen aletle, vajinadaki siğilleri büyütmek gerekebilir.

· HPV ve smear testi yapılabilir. Erkekler için HPV testi yapılamamaktadır.

· Şüpheli bir durum olması halinde bölgeden pamuklu çubukla örnek alınabilir.

Cinsel Organda Siğil Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Cinsel organda siğil tedavisi için kullanılabilecek olan yöntemler değişiklik göstermektedir. Tedavi için şu yöntemler tercih edilebilir:

· Genital siğil cerrahi olarak çıkarılabilir.

· Kriyo terapi adı verilen yöntemle genital siği dondurulabilir.

· Koter ve lazer ile siğiller yakılabilir.

Lezyon bazı hastalarda anal bölgede olabilir. Bu durumda genel cerrahi uzmanın anal bölge içinde gerekli kontrolleri yapması gerekir. Lezyon eğer ağız içinde yer alırsa kulak burun boğaz doktoru tarafından muayene yapılması gerekir.

Genital siğil tedavisinde krem kullanılabilir. Bu kremler şikayetlerin azalmasına yardımcı olur. Genital siğil kremleri, vücudun diğer bölgesi için üretilmiş olan siğil kremlerinden daha farklı yapıya sahiptir. El ve yüz gibi bölgelerde çıkan siğiller için kullanılan kremler kesinlikle genital bölge için tercih edilmemelidir.

Cinsel Organda Siğil Kendiliğinden Geçer mi?

Cinsel organda siğilin kendiliğinden geçmesi mümkündür. Siğiller tedavi ile geçebileceği gibi kendiliğinden de geçebilir. Bazı siğiller seneler süren tedavilere rağmen hala geçmeyebilir. Bazı siğillerin tedavisi yapılmış olmasına rağmen, kendini tekrar edebilir. Siğil kendiliğinden geçecek bile olsa, tedavi yöntemlerinin uygulanması iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Genital siğilin çıkmasına neden olan önemli faktörlerden bir tanesi olan HPV, siğilin geçmesine karşın halen vücutta olabilir. Erkeklerde ve kadınlarda aynı siğil tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Ameliyat, yakma ya da siğilin dondurulması gibi yöntemlerden faydalanarak siğillerden kurtulmak mümkündür. Kadınlar siğil vajinanın dış ya da iç kısmında çıkabilir. Anal kanalda siğil çıkması da mümkündür.