Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Ziraat Bankası Kredi Başvurusu 2021

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Ziraat Bankası kredi başvurusu yapmak için öncelikle hangi kredilerin kullanılacağının belirlenmesi ve bunun için gerekli olan başvuru koşullarının takip edilmesi gerekmektedir. Kredi durumuna göre değişmekte olan Ziraat Bankası kredi başvurusu seçenekleri şunlardır:

· İncelemelerin yapılması gerekli olan durumlarda, kefil ya da ipotek gösterilmesi zorunlu olan durumlarda başvuruların şubelerden yapılması gerekmektedir.

· Anında kredi kullanımlarında finansman tutarları da çok yüksek olmadığı için internet bankacılığından başvuru yapılabilmektedir.

· Mobil bankacılık üzerinden banka müşterilerinin kredi başvurusu yapması mümkün olmaktadır.

· Tüm krediler için ön başvuru niteliğinde olacak şekilde müşteri hizmetleri ile görüşme sağlanarak da bilgi alınabilmektedir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusunda Gerekli Şartlar Nelerdir?

Ziraat Bankası kredi başvurusu için gerekli şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

· Başvuru yapacak olan kişinin 18 yaşından büyük ve T.C vatandaşı olması gerekmektedir.

· Başvuru yapılacak kredi birimine bağlı olarak gelir durumunun beyan edilmesi gerekmektedir.

· Başvuru yapacak kişinin Ziraat Bankası ve diğer bankalarda gecikmiş ve ödenmemiş borcunun da bulunmaması gerekmektedir.

Bunun dışında taşıt ya da konut kredisi için yapılacak olan başvurularda ise farklı şartların da arandığı bilinmektedir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Ziraat Bankası kredi başvurusu için gerekli görülen evraklar konut ve taşıt kredilerinde farklı olmak üzere genel ihtiyaç kredilerinde şu şekilde sıralanmaktadır:

· Başvuru sahibinin kimlik belgesi ya da muadili olarak pasaport ve ehliyeti

· Genel gelir durumunun beyan edileceği bir gelir belgesi

· Farklı ek gelirlerin olması durumunda bu gelirlerin de gösterileceği belge

· Nüfus kayıt örneği

Ziraat Bankası kredi başvurusu taşıt ya da konut için yapıldığında ise mutlaka ev için tapu örneğinin, araç için ise ruhsat örneğinin bulunması gerekmektedir. Bu iki kredide ekspertiz raporu da sunulacağı için diğer kredilerden farklı olarak kullanılmaktadır.

Ziraat Bankası Genel İhtiyaç Kredisinin Özellikleri Nelerdir?

Ziraat Bankası genel ihtiyaç kredisinin özellikleri sunulan finansman bağlamında ya da kredinin kullanılacağı alan bakımından değişiklik göstermektedir. Bilinen temel özelliklerinden şu şekilde bahsedilebilir:

· İhtiyaç kredisi için 10.000 TL tutarında kredi kullanımı mümkündür. Fakat gelir durumunun karşılaması durumunda daha yüksek tutarlarda da kredi verilmektedir.

· Kredi ödemeleri için sunulan vade seçenekleri 36 aya kadar uzatılabilmektedir. Fakat her vade sayısı için farklı bir faiz oranı uygulanmaktadır.

· İsteğe bağlı olarak 6 ay ödemesiz ya da ertelemeli ödemeli gibi farklı şekillerde ödeme planlaması yapılabilmektedir.

· Yaklaşık olarak %1,38 civarında faiz oranı bulunmaktadır.

Temel ihtiyaç kredisi hemen herkes için verilen bir kredi olması nedeniyle ekstra istenen belgeler ya da şartlar bulunmamaktadır.

Ziraat Bankası Konut Destek Kredisi Nasıl Kullanılır?

Ziraat Bankası konut destek kredisi kullanımları, yeni bir ev almak isteyenler için sunulan bankacılık hizmetleri arasında yer almaktadır. Konut kredisi alınırken, baka tarafından ilgili konut ipotek altına alınmakta ve kredinin tamamlanması ile ipotek kaldırılmaktadır.

Ziraat Bankası müşterileri için avantajlı ödeme olanakları ile sunulmakta olan bu kredi seçenekleri içerisinde ödeme planlamaları eşit taksitli ay da aralıklı ödemeli gibi farklı alternatifler de sunulmaktadır.

Konut kredisi vade seçenekleri, ihtiyaç kredisinden farklı olarak 180 aya kadar uzayabilmektedir. Aynı zamanda faiz oranları da ihtiyaç kredisi faizlerinden daha düşük olacak şekilde %1,09 dolaylarında kullanılmaktadır.

Ziraat Bankası kredi başvurusu konut kredileri için yapılırken daha fazla evrak ile başvuru yapılması gerekmektedir. Yüklü miktarda verilecek olan kredi için aynı zamanda sunulan finansman tutarı da uzmanlar tarafından yapılacak olan incelemeler sonucunda belirlenmektedir.