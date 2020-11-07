Çölyak Hastalığı Nedir? Çocuklarda Çölyak Hastalığı Belirtileri ve tedavisi Nelerdir? 

Çocuklarda Çölyak Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Çölyak hastalığı çocuklarda görüldüğü zaman tipik olarak karın şişliği, ishal, uzun süren cıvık dışkılama, büyüme geriliği, iştahsızlık, kemik zayıflığına neden olur. Çölyak hastalığı çavdar, arpa ve buğday gibi tahıllarda yer alan glüten isimli maddenin sindirilememesinden ortaya çıkmaktadır. Glutene bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt, kişinin şikayetler ile karşılaşmasına neden olur.

Genellikle 1 yaşından itibaren glüten içeren besinlerin tüketilmesine başlanması ile ilk belirtiler de ortaya çıkmaya başlar. İlk başta halsizlik, kusma ve ishal şikayetleri çok sık görülür. Daha ilerleyen dönemlerde ise ciltte döküntüler, anemi meydana gelebilir. Kronik bir hastalıktır. Tedavi edilmesi mümkündür. Tedavi için kişilerin beslenmelerinden glüten içeren besinleri çıkarmaları yeterli olur. Bu şekilde şikayetler kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Çocuklarda Çölyak Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Çölyak hastalığı tanısı ancak yüzde 20 oranında kişilere konmaktadır. Tanı koymak isteyen hekim hastanın öyküsünü dinler. Daha sonra ayrıntılı olarak fiziksel muayene yapılır. Çölyak hastalığının teşhisi için hekim kişiden farklı testler talep edebilir.

Seroloji testinin talep edilmesi halinde kandaki antikor seviyelerine bakılmış olur. Eğer test sonucunda belli antikor proteinlerinin yüksek olduğu görülürse bu durum çölyak hastalığına işaret eder. Genetik testler de çölyak hastalığı tanısı için konulabilmektedir. Eğer yapılan testler çölyak hastalığı tanısını desteklerse, endeskop adı verilen cihazla ince bağırsağın incelenmesi gerekir. Bazı hekimler doku alınmasını isteyebilir.

Çocuklarda Çölyak Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çölyak hastalığı tedavisi yapılması için diyetten glüten içeren yiyeceklerin çıkarılması gerekir. Kişinin glüten içeriğine sahip besinlerin tümünü bilmesi gerekir. Doktor sizi glüten içermeyen bir beslenme planına geçmeniz için sizi diyetisyene yönlendirebilir.

İnce bağırsakta meydana gelen iltihaplanma glütenin diyetten çıkarılmasından bir iki hafta sonrasında zalmaya başlar. Kişi kısa süre içinde kendini daha iyi hissetmeye başlar. İnce bağırsakta meydana gelen iyileşme için gerekli olan süre, çocuklarda yetişkinlere göre daha kısadır.

Çölyak Hastalığı Olan Çocuklar Hangi Besinleri Yememelidir?

Çölyak hastalığı olan çocukların yememesi gereken besinler şu şekilde sıralanabilir:

· Kek.

· Börek,

· Erişte,

· Makarna,

· İrmik,

· Bulgur,

· Buğday,

· Arpa,

· Çavdar içeren besinlerin hiçbirini tüketmeyin.

Çölyak hastası olan kişilerin ne yemeleri ve ne yememeleri gerektiği konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları gerekir. Aksi halde hastalıktan kurtulmak mümkün olmayacaktır. Eğer kişiler yanlışlıkla içinde glüten olan besin yerlerse karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtiler anında oraya çıkabilir. Bununla birlikte bazı glüten hastalarının bu belirtileri yaşamadığı da bilinir. Ne var ki şikayetlerin olmaması kişinin zarar görmediği anlamına gelmemektedir. Az miktarda glüten bile kişiye zararlı olacaktır.

Çocuklarda Çölyak Hastalığı Neden Olur?

Çölyak hastalığı nedenleri halen tam olarak bilinmemektedir. Muhtemelen genetik yatkınlık ve çevresel faktörler bir araya geldiği zaman bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Sıklıkla anne ve babası, kardeşleri çölyak hastası olan kişiler de çölyak hastası olmaktadır. Ayrıca kişilerin nasıl beslendiği de bu hastalığa davetiye çıkarabilir. Çölyak hastası olan kişilerin içinde glüten olmaması şartı ile patates, soya, mısır ve pirinç tüketmesinde sakınca yoktur.

Çölyak hastalığının halen alerjik bir hastalık olup olmadığı araştırılmaktadır. Yapılan çalışmalar bu hastalığın hem alerjik hem de oto immün unsurlar içerdiğini göstermektedir. Çölyak hastası olanlar glüten tükettikleri zaman bağırsaklarında iltihaplanma yaşarlar. Bu iltihaplanma süreci kişinin kendini rahatsız hissetmesine yol açar.