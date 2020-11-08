Ankara'da Koronavirüs İçin Tehlike Çanları Çalıyor! Uzmanlar ''Son kez uyarıyoruz'' dedi!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de derinden sarsmaya devam ediyor. Yasaklar, tedbirler, önlemler derken koronavirüs salgınında neredeyse bir seneye yaklaşılacak
Ankara'da Koronavirüs İçin Tehlike Çanları Çalıyor! Uzmanlar ''Son kez uyarıyoruz'' dedi! Aylardır evde kalan insanlar bir süre sonra mecburi olarak okul ve işlerine dönmek zorunda kaldılar. Türkiye'nin dört bir yanını saran virüs ülkede bazı yerleri diğerlerine nazaran daha çok etkilemiş ve sarmış durumda.
Yapılan tüm uyarılara rağmen kuralları hiçe sayanlar, virüsün bu boyutlara gelmesindeki en büyük etken olarak göze çarpıyor.
Türkiye'nin her ili büyük risk altında ancak bazı il ve ilçelerde bu risk çok daha tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.