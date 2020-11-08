Ankara'da Koronavirüs İçin Tehlike Çanları Çalıyor! Uzmanlar ''Son kez uyarıyoruz'' dedi! Aylardır evde kalan insanlar bir süre sonra mecburi olarak okul ve işlerine dönmek zorunda kaldılar. Türkiye'nin dört bir yanını saran virüs ülkede bazı yerleri diğerlerine nazaran daha çok etkilemiş ve sarmış durumda.

Yapılan tüm uyarılara rağmen kuralları hiçe sayanlar, virüsün bu boyutlara gelmesindeki en büyük etken olarak göze çarpıyor.



Türkiye'nin her ili büyük risk altında ancak bazı il ve ilçelerde bu risk çok daha tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>