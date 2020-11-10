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- 10 Kas 2020 - 11:06 G: 10 Kas 2020 - 11:21

Ulu Önder Ankara Yenimahalle’de anıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 82’nci yılında, belediye önünde gerçekleşen törenle andı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Törene Başkan Yaşar’ın yanı sıra, İYİ Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras ve Hüseyin Boran, STK yöneticileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve Yenimahalle sakinleri katıldı.

82 yıldır Atatürk’ün gösterdiği yoldan yürüyoruz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın belediye önünde Atatürk anıtına çelenk koyması ile başlayan törende siren sesi ile saygı duruşuna geçen ve İstiklal Marşı’nı okuyan Yenimahalle sakinleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andı.

Yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Türkiye'de değil tüm Dünya'da da saygı duyulan ve rahmetle anılan bir lider olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, “Bir lider düşünün ki ölümünün üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen gösterdiği yoldan yürünsün ve saygı duyulsun” dedi.

İmkansız denileni başardı, çağdaş bir ülke yarattı”

Yaşar “Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yokluklar ve büyük sıkıntılara rağmen bir milleti bağımsızlık düşüncesine inandırmayı, manda ve himaye yerine halkın kendi kendini yönetmesi gerektiği bilincini bu millete benimsetmeyi başarmış bir liderdir. Aynı zamanda Atatürk, kısa ömründe büyük savaşlar vermiş, Çanakkale’de unutulmaz bir mücadele göstermiş daha sonra yoktan bir ülkeyi kurmuş unutulmaz bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, imkansız denileni başardı, çağdaş bir ülke yarattı.

Bu mücadeleyi gösterdiği yıllarda hem içerde hem de dışarıda ona engel olmayı hedef edinen yedi düvele karşı tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti düşüncesini egemen kılmak için amansız bir gayret göstermiştir. Bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için inandığı yoldan bir an olsun sapmamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada ölümünün üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen, halen fikirlerine saygı duyulan, örnek alınan ve birçok ülkede heykeli dikilen tek liderdir. Bugün Türkiye, diğer İslam ülkeleri içerinde çağdaş ve demokratik yapısıyla örnek alınan bir ülke haline geldiyse bu Atatürk’ün sayesindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümeye, onun ilkelerini yaşatmaya ilelebet devam edeceğiz. Atamızı ölümünün 82’nci yılında saygı ve minnetle anıyoruz”

10 Kas 2020 - 11:06 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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