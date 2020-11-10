Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler Açabilir? Hukuki olarak soybağı davalarından biri olan babalık davası, baba ile çocuk arasındaki soybağının kurulmasına yönelik açılmaktadır.

Evlilik dışı doğan çocuk ile biyolojik babası arasında soğbağının kurulması için açılabilen bu davaların belli şartları bulunmaktadır. Soybağı tespiti ile ilgili olarak görülen bu davalarla ilgili merak edilen birçok ayrıntı bulunmaktadır.

Babalık Davası Açmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Babalık davası açmak isteyen birçok kişi, bu davanın hangi şartlarda, kim tarafından açılabileceğini ve dava sürecinin nasıl işlediğini merak etmektedir. Babalık davası açılabilmesi için gerekli olan bazı şartlar vardır. Bu şartlar kanunda net olarak belirtilmektedir.

Babalık davası açmak için ilk ve en önemli şart çocuğun annesinin belli olmasıdır. Çocuğu doğuran annenin belli olmadığı durumlarda babalık davası açılamaz. Babalık davası açılabilmesi için gerekli olan diğer şart ise söz konusu çocuğun başka bir erkek ile soybağının kurulmamış olması gerekliliğidir. Örneğin babası başka bir erkek olan çocuk, annesinin ikinci eşine soybağı ile bağlanmış olabilir. Davayı açabilmek için gerekli olan son şart ise ihbar yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Babalık davasının açılacağı durumlarda Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye bildirilmesi gerekmektedir.

Babalık Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Babalık savası ile ilgili en çok merak edilen bir başka konu ise bu davanın kim tarafından açılacağıdır. Birçok kişinin düşündüğünün aksine babalık davası baba tarafından değil, anne ya da çocuk tarafından açılabilir. Babalık davasını açma hakkının babaya verilmemesinin sebebi, baba konumundaki kişinin bu davadan hukuki olarak menfaat sağlamasının mümkün olmamasıdır. Bununla beraber çocuk ya da anne babalık davası açabilmektedir.

Babalık davasını anne ve çocuk beraber açabilir ya da ayrı ayrı açabilirler. Anne açtığı babalık davasından doğum öncesi ve sonraki süreçlerde yaptığı harcamalar için tazminat talep edebilir. Çocuk da aynı şekilde açtığı babalık davasında baba olan kişiden nafaka talebinde bulunabilir.

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 301 fıkra uyarınca soy bağının belirlenmesinde hak anne ve çocuğa aittir. Bu nedenle dava açarken tarafların ya çocuğun annesi ya da çocuğun kendisi olması gerekir. Eğer baba ölmüş ise dava mirasçılarına karşı açılabilir. Babalık davasını açan taraf eğer anne ise, davanın kayyıma ihbar edilmesi zorunludur. Mahkeme açıldıktan sonra deliller toplanır ve baba tespiti yapılır.

Babalık davalarında tarafların soybağı anlaşmasına varması noktasında dava kısa sürede karara bağlanır. Ancak babalık davası açılan kişi, söz konusu çocuğun babası oduğunu inkar ederse bu noktada dna TESTİ yapılması gerekmektedir.

Babalık Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Babalık davasını açmak isteyen kişilerin Aile Mahkemeleri’ne başvurmaları gerekmektedir. Eğer bulunduğunuz yerde Aile Mahkemesi yok ise, Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvuru yapabilirsiniz. Babalık davalarında yetkili mahkeme Türk Medeni Kanunu 283 maddesi uyarınca belirlenir. Davacının seçim yapma hakkı bulunur. Eğer Asliye Hukuk Mahkemeleri de yok ise, dava açmak isteyen kişilerin İstanbul, Ankara ya da İzmir’de bulunan mahkemelerden bir tanesine gitmeleri gerekmektedir.

Babalık Davası Açarken Mahkemeye Babalık Davası Dilekçesi Yazmak

Babalık davası açan kişilerin babalık davası dilekçesi yazmaları gerekmektedir. Bu dilekçeyi yazarken bir avukat yardımı almak önem taşır. Bu dilekçeleri yazmak zor olduğu gibi, davalarda süreç hem uzun hem de zorlu olmaktadır.

Bu sürecin kolay atlatılabilmesi, davanın daha kısa sürede sonuçlanması ve ekonomik yükümlülükten kurtulmak ve gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesi için uzman bir kişi tarafından alınacak olan hukuk yardımı şarttır. Avukat tercihi yaparken süreci zorlanmadan atlatmak için uzman bir aile avukatı ile birlikte çalışmaya özen gösterin.

Babalık davası dilekçesi dava açarken mahkemenin en önemli sürecidir. Bu dilekçe daha sonra değiştirilemez. Yani dilekçe üzerinde belirtilen talep ve iddialar aynı kalacaktır. Hangi delillerin mahkemeye sunulabileceği, ne gibi taleplerde bulunmanın mümkün olduğu gibi konularda bireyler yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Böyle bir durumda hukuksal destek almak akıllıca olacaktır.

Babalık Davası açarken ispat yöntemi olarak DNA testi yönteminden faydalanabilirsiniz. Babalık testi masrafı lehinize mahkemede sonuç çıkması halinde karşı taraf tarafından ödenecektir.

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık davasının açılmasında avukat tutup tutmama konusunda bir zorunluluk var mıdır? Hayır. Fakat bu davanın açılması için hukuki bilgiye sahip olunması gerekir. Çünkü dava zorludur ve tecrübe ister. Bu nedenle dava açmak isteyen kişilerin hukuksal destek almaları tavsiye edilir. Babalık davası açmak için babanın ikametgahı bulunan aile mahkemesine dava açılması uygun olur. Eğer burada aile mahkemesi bulunmuyor ise, asliye hukuk mahkemelerine dava açılması uygun olur.

Babalık Davası Ücreti Ne Kadar?

Babalık davası ücreti hesaplanırken farklı masraflar değerlendirmeye alınır. Delillerin toplanması, bilir kişinin inceleme yapması, babalık testi masrafları babalık davası parasına dahil edilmektedir. Bu giderler ve diğer tebligat giderleri peşin olarak alınmaktadır. Avukata ödenmesi gereken tutar dışında, babalık davası için ödemeniz gereken tutar en az bin TL civarındadır. Eğer talep ederseniz ve mahkeme lehinize sonuçlanır ise, masraflar baba tarafından ödenebilir.

Babalık Davasında Babalık İspatının Yapılması Nasıl Olur?

Babalık davasında ispat yapmak için en güvenilir ve tercih edilen yöntem DNA testidir. DNA testi yapılmasının mümkün olmadığı durumlar olabilir. Böyle bir durumda çocuğun annesi ile davalı olan babanın çocuk doğumundan önce 300 gün ile 180 gün arasında cinsel ilişkide bulunup bulunmaması dikkate alınacaktır.

Dava neticesinde çocuk ile baba arasında soy bağı kurulmuş olur. Bu bağ kurulduktan sonra aile hukuku ve miras hukuku çerçevesinde çocuğa bazı haklar doğmuş olur. Davanın anne tarafından açılması halinde velayet de mahkeme tarafından karara bağlanır.

Babalık Davası Ne Kadar Sürer?

Babalık davasının süreci davanın özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Davaların genel anlamda karışık bir seyri olması halinde dava süresi uzamış olur. Babalık davası Türk Medeni Kanunu madde 301’e göre düzenlenmiştir. Bu kanun ile birlikte çocuk ile baba arasındaki soy bağının belirlenmesi söz konusudur. Bu davalar ile birlikte yenilik doğuran bir karar alınmış olur.

Babalık davasının süresi, mahkemenin iş yükü, delillerin toplanabilmesi, eğer mahkemeye sunulmuş ise tanıkların dinlenmesi gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle babalık davası süresine net bir cevap vermek mümkün değildir.