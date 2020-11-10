Arabuluculuk Toplantısı Nerede Yapılır? Arabuluculuk toplantısının yapıldığı yerler, genellikle ilgili Arabuluculuk Büroları olmaktadır. Bu toplantılar bazen ortak toplantılar olup iki tarafın da muhataplarının bulunmasını zorunlu kılarken bazı durumlarda özel toplantılar olup yalnızca tek tarafla sağlanan görüşmeleri içermektedir.

Arabuluculuk toplantısı, tarafların ortak bir zeminde buluşması ve sorunlarına çözüm önerileri sunmaları için planlanmaktadır. İlgili tarafların avukatlarının da katılımına açık olan bu toplantı süresinde ortak menfaatler doğrultusunda karar alınması hedeflenmektedir.

Arabuluculuk süreci olan üç hafta içerisinde arabulucu tarafından talep edilen sayıda toplantı yapılabilmektedir. Üç hafta içerisinde çözüme ulaşması beklendiği için taraflarla ortak bir noktada bulışabilirler yada anlaşmazlıkla sonuçlanır.

Arabuluculuk Toplantısına Katılım Zorunlu Mudur?

Arabuluculuk sürecinde toplantı katılım şartı, mazeret ile bildirildiği durumlarda toplantı zaman diliminde değişikliğe gidilebilir. Fakat taraflardan birisinin herhangi bir gerekçe belirtmeden toplantıya katılım sağlamaması arabuluculuk faaliyetinin sonlanması için bir neden olarak belirtilmektedir.

Taraflardan arabuluculuk faaliyetine katılmayan taraf için mahkeme sürecinin başlatılmasının ardından herhangi bir suçlama doğrulanmasa da yargılama sürecine ilişkin giderlerin ödenme zorunluluğu sunulmaktadır.

Arabuluculuk toplantısı katılımını her iki tarafın da sağlamaması halinde, arabuluculuk sürecinin zorunlu olması sebebiyle yargı sürecine ilişkin oluşturulan ödemelerin eşit şekilde bölünme durumu söz konusu olabilmektedir.

Arabuluculuk Faaliyetlerinde Ödemeler

Yürütülen arabuluculuk faaliyetlerinin ücretlendirilmesi, İş Mahkemeleri tarafından zorunlu olarak yönlendirilen bir işlem olması sebebiyle iki saatlik tek görüşmeler Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Adalet Bakanlığı tarafından bu hizmete ilişkin asgari olarak belirlenen tutarın taraflarca eşit şekillerde ödenmesi gerekmektedir. Yapılacak ödemeler, iki saat standardı üzerinden değerlendirilmekte ve iki saati aşan andan itibaren ücretlendirme hesabı oluşturulmaktadır.

İşçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu arabulucuya başvurulması, sunulan asgari ödeme tarifesi içerisinde özel bir hesaplama bölümüne sahip olmaktadır. Diğer davalardan farklı bir ödeme durumu oluştuğu bilinmektedir.

Arabuluculuk Faaliyetlerinin Tamamlanması

Arabuluculuk işlemlerinin sonlandırılması, ortalama üç hafta ile sınırlandırılmıştır. Fakat bazı durumlarda arabulucu tarafından sürecin bir hafta uzatılması talep edilebilir. Bunun haricindeki taleplere ilgili birimlerce onay verilmemektedir.

Arabuluculuk faaliyetleri asgari zaman gözetmeksizin tarafların anlaşma sağlaması durumunda sonlanabilmektedir. Arabulucu tarafından sonlandırılan süreç belgeler aracılığıyla bildirilmektedir.

Bazı durumlarda tarafların anlaşmaya varmaması ya da herhangi bir husumet oluşması sonucu arabuluculuk faaliyetleri yürütülememektedir. Bu durumlarda da arabulucu tarafından sürecin sonlandırılmasına ilişkin bir talep oluşturulabilmektedir.

Arabuluculuk toplantısı oturumlarına tarafların katılım göstermemesi de arabulucu için süreci sonlandırma nedenlerinden birisidir. Bir mazeret belirtmeksizin iki tarafında toplantıya katılım göstermemesi sonucu süreç sonlandırılmaktadır.

Arabuluculuk süreçlerinde taraflardan birisi süreç tamamlanmadan çekildiğini belirtebilir. Bu durumda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi mümkün olmayacağı için arabulucu tarafından süreç sonlandırılmaktadır.

Arabuluculuk süreçlerinin belirli gerekçelerle sonlandırılması sonucunda arabulucu tarafından süreç ve tarafların ilgili belgelendirilerek ilgili birimlere teslim edilmektedir. Tarafların süreci iyi değerlendirememesi durumu, mahkemeye başvurulması durumunda hakimler tarafından incelenmekte ve karar sürecinde etkileyici olmaktadır.