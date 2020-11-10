Tapu İptal Davası Neden Nasıl Ne Zaman Açılır?

Tapu İptal Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler.Herhangi bir mülkün tescil edilmesine itiraz edilmek istendiği durumlarda açılan tapu iptal davalarında tarafların yapması gereken işlemler ve belli bir dava süresi bulunmaktadır. Miras kalan ya da satın alınan bir mülkün tescillenmesinden sonra tapu ile mülk sahibine çeşitli sebeplerle tapu iptal davası açılabilir.

Miras olarak bırakılan mülklerde ya da ticari olarak alınanan gayrimenkullerde, mülkün yeni sahibi olan kişinin yetkili kurumlara bunu tescillettirmesi gerekir. Tescil yapılmadığı takdirde mülk satın alınsa dahi geçerliliği bulunmaz. Bununla beraber tezcili yapılan mülklerde de tapu sahibine herhangi bir adaletsizlik ya da hata sebebi ile dava açılabilir. Herhangi bir mülk üzerinde hak talep eden ya da devir işleminde usulsüzlük olduğunu düşünen kişiler tapu iptal davası açarak haklarını arayabilir.

Tapu İptali Ne Demek?

Tapu iptalinin anlamı ilgili tapu davasının iptal edilmesi ve tapu kaydının silinmesidir. Tapu kaydının silinmesine yönelik olan iptal işleminde öncelikli olarak mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. Tapu iptali ve tescil davası ile yasal olmayan ve müfredata uymayan her tapu iptal edilebilmektedir. Tapuların doğruluğunun kanıtlanması için ise yine mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. Mahkemeye başvuru yapmak için bir dilekçe hazırlanması ve dilekçede soruna dair ayrıntılı bilgi verilmesi istenmektedir. Hazırlanan tapu iptal davası dilekçesi ile birlikte mahkemeye başvuru yapılabilmektedir. Tapu iptali, taşınmaz mallar için geçerli olan bir süreçtir ve yasal olmayan her tapu için iptal ve tescil davası açılabilmektedir.

Tapunun İptal Edilmesi Ne demek?

Tapunun iptali için mahkemeye tüm deliller ile birlikte başvurulması gerekmektedir. Deliller ile başvuru yapıldığı takdirde mahkeme tarafından dava süreci başlatılacaktır. Dava sürecinde ise yasal olmayan ve şartlara uymayan tapunun iptal edilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. Tapu iptali davalarında tapunun iptali için öncelikle mahkemenin karar vermesi gerekmektedir.

Tapu İptal Davalarında Davalı ve Davacının Sorumlulukları Nelerdir?

Tapu iptal davalarında davalı olan taraf mülk sahibi olarak görünen ve adına tescil işlemi yapılan kişidir. Davacı taraf ise mülkün tescilinin herhangi bir sebepten dolayı iptalini isteyen kişilerdir. Tapu iptal davalarında davacı olan tarafın haklılığını açıklaması ve kanıtlması son derece önemli bir noktadır. Mirastan payını düşeni alamamış olan ya da tescil işleminde usulsüzlük olduğunu düşünen kişiler mahkemede bunu kanıtlamak durumundadır.

Tapu iptal davaları söz konusu olan mülkün bulunduğu bölgedeki mahkemelerde görülmektedir. Davacı taraflarında dava başvurusunu mülkün bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemelerine yapmaları gerekmektedir. Tapu iptal davalarında mahkeme sürecinin başlaması ile konu ile ilgili tüm belgeler incelenir ve varsa şahitler dinlenir. Bu delillerin yeterli olmadığı durumlarda bilir kişi raporu da istenebilir. Tapu iptal davalarında bilir kişiler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü memurları olmaktadır.

Tapu İptal Davaları Ne Kadar Süre İle Açılabilir?

Tapu iptal davalarının açılabilmesi için belli bir sürenin aşılmaması gerekmektedir. Tescili gerçekleştirmiş ve üzerinden 10 yıl zaman geçmiş mülkler için tapu iptal davasının açılması mümkün değildir. Ancak 10 yıldır el değiştirmeyen mülk için bu süre içinde başka bir dava açılmışsa yeniden dava açmak mümkün hale gelir. Tapu iptal davası açmak isteyen kişilerin, tescil zamanını bilmesi gerekmektedir.

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılır?

Tapu iptal davası açma hususları arasında hukuki ehliyetsizlik, tapuda yanlış bilgi ya da bilgi eksikliği olması gibi durumlar yer almaktadır. Tapu iptal davası sadece dolandırıcılık ya da sahte düzenlemeler nedeni ile açılmamaktadır. Ayrıca tapuda yer alan hatalar nedeni ile de tapu iptal davası açma işlemi yapılabilmektedir. Tapu iptal davası açmak için gereken nedenler şu şekildedir;

Taşınmaz malın aile konutu olması ve aile bireylerinin boşanması ya da anlaşmazlık nedeni ile tapu iptal davası açılabilmektedir.

Tapunun zamanaşımına uğraması nedeni ile dava süreci başlatılabilmektedir.

İmar da yaşanan problemler nedeni ile tapu iptal ve tescil davasına başvuru yapılabilmektedir.

Tapu İptal Davası Nedenleri

Tapu iptal davası sebepleri arasında vefat ve miras gibi nedenlere de yer verilebilmektedir. Tapu iptal davası için yasa dışı bir problemin çıkmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca vefat, miras, boşanma, bilgi düzeltmesi ya da bilgi değişikliği gibi nedenlerden dolayı da tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir.

Hangi Durumlarda Tapu İptal Edilir?

Tapu iptalinin nedenleri Türk Medeni Kanunu’nda ve mahkeme tarafından hazırlanan mevzuatlarda belirtilmiştir. Tapu iptalinin nedenleri arasında; haklı bir nedene dayanmayan tapu silinmeleri ya da tapu satım ve alımı gibi işlemler nedeni ile tapu iptal edilebilmektedir. Ayrıca tapu iptalinin nedenleri arasında ilgili tapunun doğruluk payının bulunmaması da yer almaktadır.

Bir kişi üzerinde bulunan taşınmaz malların yasa dışı ya da farklı yöntemler ile tapudan kaydının silinmesi halinde ilgili kişi tapu iptal davası açabilmektedir. Ayrıca dolandırıcılık, sahte belge düzenleme ve kandırma gibi nedenlerden dolayı tapuyu üstüne alan şahıslara yönelik ek davalar açılabildiği gibi ilgili tapunun iptaline ve tesciline yönelik de dava açılabilmektedir.

Tapunun İptal Nedenleri 2021

Tapu iptal ve tescil davasının nedenleri arasında vefat, velayet ve veraset gibi durumlar da yer alabilmektedir. Tapu iptal ve tescil davalarında miras yolu ile kalan mallara yönelik tapu iptal davası da açılabilmektedir. Taşınmaz mallara yönelik davalar için tapu iptal ve tescil davasının açılması gerekmektedir.