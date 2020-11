Arka Sokaklar'a Öyle İki İsim Geldi ki, ''Bu Dizi 10 Yıl Daha Devam Eder'' Dedirtti! Aradan geçen uzun yıllara rağmen bir türlü eskimeyen ve her sezona bomba gibi giren Arka Sokaklar, Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmış diziler arasında çoktan yerini almış durumda.



Birbirinden önemli isimlerin rol aldığı dizi, yediden yetmişe herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Her yıla ''Bu sezon artık final yapar'' söylentileri ve iddiaları giren Arka Sokaklar, herkese ve her şeye inat yoluna dolu dizgin devam ediyor.



Diziyi bitirmeye hiç niyeti olmayan Arka Sokaklar ekibi, diziyi her anlamda taze ve canlı tutarak bu kararlılıklarını gösteriyor.



