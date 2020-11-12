Arka Sokaklar'a Öyle İki İsim Geldi ki, ''Bu Dizi 10 Yıl Daha Devam Eder'' Dedirtti!
Kanal D erkanlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen aynı heyecan ve coşkuyla yoluna devam ederken bir yandan yenilik yapmayı da ihmal etmiyor.
Arka Sokaklar'a Öyle İki İsim Geldi ki, ''Bu Dizi 10 Yıl Daha Devam Eder'' Dedirtti! Aradan geçen uzun yıllara rağmen bir türlü eskimeyen ve her sezona bomba gibi giren Arka Sokaklar, Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmış diziler arasında çoktan yerini almış durumda.
Birbirinden önemli isimlerin rol aldığı dizi, yediden yetmişe herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.
Her yıla ''Bu sezon artık final yapar'' söylentileri ve iddiaları giren Arka Sokaklar, herkese ve her şeye inat yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Diziyi bitirmeye hiç niyeti olmayan Arka Sokaklar ekibi, diziyi her anlamda taze ve canlı tutarak bu kararlılıklarını gösteriyor.
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12 Kas 2020 - 15:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.