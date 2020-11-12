Eski Masterchef Yarışmacısının Favorisi Herkesi Şaşırttı! Bir İfşada Ondan Geldi!
Masterchef Türkiye'de sonlara doğru yaklaşılırken heyecanda tavan yapmış durumda. İzleyiciler bir yandan bu sezonun heyecanını yaşarken bir yandan da gelecek sezonda Masterchef All-Star olacak mı? Olacaksa kimler yer alacak? Bu soruların yanıtlarını merak ediyor.
Eski Masterchef Yarışmacısının Favorisi Herkesi Şaşırttı! Bir İfşada Ondan Geldi! Her geçen gün heyecanın giderek arttığı Masterchef Türkiye 2020'de sonlara yaklaşılırken, artık kimin eleneceği ve kimin şampiyon olacağını kestirmekte bir hayli zorlaştı.
Çünkü her yarışmacı birbirinden yetenekli ve iddialı. Herkesin herkesi yenebilecek güce sahip olduğu yarışmada, her yarışmacının farklı ve kendine has yetenekleri var.
Masterchef Türkiye 2020'de şu ana kadar en çok göze çarpan ve dikkat çeken isimler Serhat, Barbaros ve Eray gibi gözükse de diğer yarışmacılarında onlardan geri kalır bir yanı olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
İzleyiciler bir yandan Masterchef Türkiye 2020'nin heyecanına ortak olurken bir yandan da önümüzdeki sezon Masterchef All-Star olacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor.
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12 Kas 2020 - 16:15 - Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.