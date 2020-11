Eski Masterchef Yarışmacısının Favorisi Herkesi Şaşırttı! Bir İfşada Ondan Geldi! Her geçen gün heyecanın giderek arttığı Masterchef Türkiye 2020'de sonlara yaklaşılırken, artık kimin eleneceği ve kimin şampiyon olacağını kestirmekte bir hayli zorlaştı.



Çünkü her yarışmacı birbirinden yetenekli ve iddialı. Herkesin herkesi yenebilecek güce sahip olduğu yarışmada, her yarışmacının farklı ve kendine has yetenekleri var.

Masterchef Türkiye 2020'de şu ana kadar en çok göze çarpan ve dikkat çeken isimler Serhat, Barbaros ve Eray gibi gözükse de diğer yarışmacılarında onlardan geri kalır bir yanı olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.



İzleyiciler bir yandan Masterchef Türkiye 2020'nin heyecanına ortak olurken bir yandan da önümüzdeki sezon Masterchef All-Star olacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor.



