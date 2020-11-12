MLP Care CFO'su Burcu Öztürk Türkiye'nin en etkin 50 CFO’su arasında
TÜRKİYE’NİN en etkin CFO'larını belirlemek üzere DataExpert ve Fortune Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen 'Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su' araştırmasının sonuçları belli oldu. MLP Care CFO’su Burcu Öztürk araştırma sonuçlarına göre bir kez daha listede yer aldı.
TÜRKİYE’NİN en etkin CFO'larını belirlemek üzere DataExpert ve Fortune Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen 'Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su' araştırmasının sonuçları belli oldu. MLP Care CFO’su Burcu Öztürk araştırma sonuçlarına göre bir kez daha listede yer aldı.
Türkiye’nin en büyük binden fazla şirketinin finansal performansları ve finans yöneticilerinin başarılarının değerlendirildiği araştırma, şirketler için performansları kritik önemde olan CFO’ların pandemi dönemi de dahil çalışmalarını görünür kılmayı amaçlıyor. Listede yer alan CFO’lar ödüllerini, İstanbul’da düzenlenen törende aldı.
“TÜRKİYE İÇİN DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
CFO’ların 2019 yılında şirket stratejilerindeki proaktif rollerine göre seçildiği ödül ile ilgili konuşan MLP Care CFO’su Burcu Öztürk, “Grubumuzun başarı hikâyesinde etkin rol almak benim için gurur verici bir deneyim. MLP Care olarak tüm dünyada etkisini artıran pandemi sürecine rağmen, etkin maliyet disiplini ile 2020 yılının üçüncü çeyreğinde de operasyonel performansımızı artırdık. Pandemi ile hızlandırdığımız dijitalleşme çalışmalarımız sonucunda Robotik Süreç Otomasyonu ile fatura kesmeye başladık. Bu çalışmamız ile Türkiye’de bu teknolojiyi kullanan ilk sağlık kuruluşu olduk. Grup olarak, toplumumuz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.
12 Kas 2020 - 17:05 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.