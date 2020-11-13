Ankara'da Koronavirüs Her Yeri Kapladı! Özellikle O İllere Sakın Gitmeyin!
Başkent Ankara'da durum giderek kritik bir hal almaya başladı. Koronavirüs risk ve yoğunluk haritasında son durum nasıl oluştu? Ankara'nın en riskli ilçesi neresi? İşte Ankara'da ilçe ilçe koronavirüs vaka sayısı ve risk durumu.
Ankara'da Koronavirüs Her Yeri Kapladı! Özellikle O İllere Sakın Gitmeyin! Ankara koronavirüs risk haritası artan vaka sayıları ile birlikte belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan haritada Başkent Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs verileri açıklandı. Bu arada Ankara'da 65 yaş yaş üstü vatandaşlara belirli bir saat haricinde sokağa çıkma yasağı da getirildi. İşte, Ankara koronavirüs vaka, risk ve yoğunluk haritasında ki son durum.
Ankara'da ikamet eden vatandaşlar başkentin koronavirüs haritasındaki son durumunu fazlasıyla merak ediyorlar. Ankara'nın tüm ilçelerindeki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk haritasında net bir şekilde açıklandı. Buna göre başkent Ankara'nın hangi ilçeleri daha riskli?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.