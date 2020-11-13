Ankara'da Koronavirüs Her Yeri Kapladı! Özellikle O İllere Sakın Gitmeyin! Ankara koronavirüs risk haritası artan vaka sayıları ile birlikte belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan haritada Başkent Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs verileri açıklandı. Bu arada Ankara'da 65 yaş yaş üstü vatandaşlara belirli bir saat haricinde sokağa çıkma yasağı da getirildi. İşte, Ankara koronavirüs vaka, risk ve yoğunluk haritasında ki son durum.

Ankara'da ikamet eden vatandaşlar başkentin koronavirüs haritasındaki son durumunu fazlasıyla merak ediyorlar. Ankara'nın tüm ilçelerindeki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk haritasında net bir şekilde açıklandı. Buna göre başkent Ankara'nın hangi ilçeleri daha riskli?



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