Arka Sokaklar İlk Bölüm Tarihi Nedir? Arka Sokaklar Toplam Kaç Bölüm? Kanal D’nin sevilen dizisi uzun yılardır devam ettiği yayın hayatında başarısından da bir şey kaybetmemiştir. İlk sezonundan bu yana her zaman iyi reytingler alan dizi izleyicinin beğenisini de kazanamaya devam ediyor. Sevilen yapımın ilk bölümünün ne zaman yayınlandığı, ilk bölümden bu yana yapılan oyuncu değişikliği gibi ayrıntılar ise sevenleri tarafından merak ediliyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinin yapımcılığını Erler Film üstlenmektedir. Orhan Oğuz’un 15 yıldır yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimler yer almaktadır. Ünlü oyuncularla dolu kadrosu ile bu sezonda çok iyi reytingler alan Arka Sokaklar dizisinin yayın hayatına daha ne kadar devam edeceği ise merak edilmektedir.



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