Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Kas 2020 - 17:24 G: 14 Kas 2020 - 17:46

Sen Çal Kapımı'da Korku Dolu Anlar! Ünlü Oyuncu Ölümden Döndü!

Fox Tv ekranlarında yayınlanan sezonun flaş dizisi Sen Çal Kapımı'da dehşet dolu anlar yaşandı. Dizinin sevilen oyuncusu ölümden döndü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı'da Korku Dolu Anlar! Ünlü Oyuncu Ölümden Döndü!  Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve yediden yetmişe herkesin beğenerek izlediği Sen Çal Kapımı'da yaşanan bu olay settekilere korku dolu anlar yaşatırken dizinin hayranlarını da oldukça tedirgin etti.

Sen Çal Kapımı adlı dizide rol alan usta oyuncu Neslihan Yeldan geçirmiş olduğu kaza yüzünden ölümden döndü.

Sette paniğe ve korkuya neden olayın duyulması ile birlikte ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

14 Kas 2020 - 17:24 - Magazin

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Oyuncularını Para Basıyor! Aldıkları Ücreti Duyanlar Gözlerine İnanamıyor... mask
Arka Sokaklar Oyuncularını Para Basıyor! Aldıkları Ücreti Duyanlar Gözlerine İnanamıyor...
Kırmızı Oda'nın Hayat’ı Nilsu Yılmaz Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler... mask
Kırmızı Oda'nın Hayat’ı Nilsu Yılmaz Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler...
Bir Başkadır Konusu Ne? Netflix Bir Başkadır Nerede Çekiliyor? Oyuncu Kadrosu... mask
Bir Başkadır Konusu Ne? Netflix Bir Başkadır Nerede Çekiliyor? Oyuncu Kadrosu...
Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler... mask
Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler...
Sakadatsiz Dizisi İzleyenleri Baygınlık Geçirebilir! Volkan’a Ait Mesajların İfşası Yayıldı, Herkes Bunu Konuşuyor mask
Sakadatsiz Dizisi İzleyenleri Baygınlık Geçirebilir! Volkan’a Ait Mesajların İfşası Yayıldı, Herkes Bunu Konuşuyor
Binnur Kaya Kırmızı Oda'dan Ayrılıyor Mu? Doktor Hanım Kırmızı Oda'ya Veda Mı Ediyor? mask
Binnur Kaya Kırmızı Oda'dan Ayrılıyor Mu? Doktor Hanım Kırmızı Oda'ya Veda Mı Ediyor?
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Şok İtiraf! mask
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Şok İtiraf!
Arka Sokaklar İlk Bölüm Tarihi Nedir? Arka Sokaklar Toplam Kaç Bölüm? mask
Arka Sokaklar İlk Bölüm Tarihi Nedir? Arka Sokaklar Toplam Kaç Bölüm?
Arka Sokaklar'da Korkunç Ölüm! Rıza Baba Hayranları Şokta! mask
Arka Sokaklar'da Korkunç Ölüm! Rıza Baba Hayranları Şokta!
Öğretmen Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Öğretmen Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği” mask
Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği”
İbrahim Tatlıses İlk Defa Açıkladı! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız! mask
İbrahim Tatlıses İlk Defa Açıkladı! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız!
Sakadatsiz Dizisi İzleyenleri Baygınlık Geçirebilir! Volkan’a Ait Mesajların İfşası Yayıldı, Herkes Bunu Konuşuyor mask
Sakadatsiz Dizisi İzleyenleri Baygınlık Geçirebilir! Volkan’a Ait Mesajların İfşası Yayıldı, Herkes Bunu Konuşuyor
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Şok İtiraf! mask
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Şok İtiraf!
Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!'' mask
Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!''
Mehmet Ali Erbil Haftalar Sonra Yeniden Ortaya Çıktı! Bu Sefer Direkt Kendi Yaptı, Tüm Sevenleri Heyecanlı! Yeni Paylaşımını Görenler... mask
Mehmet Ali Erbil Haftalar Sonra Yeniden Ortaya Çıktı! Bu Sefer Direkt Kendi Yaptı, Tüm Sevenleri Heyecanlı! Yeni Paylaşımını Görenler...
Miss Model Birincisi Ceyda Toyran Hakkında Şok Edici Detay! Ceyda Toyran Kimdir? mask
Miss Model Birincisi Ceyda Toyran Hakkında Şok Edici Detay! Ceyda Toyran Kimdir?
Şarkıcı Berkay'ın 2 Milyonluk Yeni Oyuncağı Tartışma Yarattı! ''Bu Parayı Nereden Buluyor?'' mask
Şarkıcı Berkay'ın 2 Milyonluk Yeni Oyuncağı Tartışma Yarattı! ''Bu Parayı Nereden Buluyor?''
Demet Akalın ve Alişan’ın Programından Sonra Yaşananlar Korkuttu! Kalp Krizi Geçirdi, Sağlık Durumu Ciddi... mask
Demet Akalın ve Alişan’ın Programından Sonra Yaşananlar Korkuttu! Kalp Krizi Geçirdi, Sağlık Durumu Ciddi...
Tolgahan Sayışman Oyunculuğu Tamamen Bıraktı, Yeni Mesleğini Duyanlar Dondu Kaldı! Yöneldiği Sektöre Hayranları Tepki Gösterdi... mask
Tolgahan Sayışman Oyunculuğu Tamamen Bıraktı, Yeni Mesleğini Duyanlar Dondu Kaldı! Yöneldiği Sektöre Hayranları Tepki Gösterdi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
14 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
14 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Kırmızı Alarm Verildi! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! Eğer Bu Durum Yaşanırsa... mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Kırmızı Alarm Verildi! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! Eğer Bu Durum Yaşanırsa...
Arka Sokaklar Oyuncularını Para Basıyor! Aldıkları Ücreti Duyanlar Gözlerine İnanamıyor... mask
Arka Sokaklar Oyuncularını Para Basıyor! Aldıkları Ücreti Duyanlar Gözlerine İnanamıyor...
Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği” mask
Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği”
O Bölgede Koronavirüs Tamamen Bitti! Ne Kısıtlama, Ne Karantina... Tamamen Tertemiz Oldu! 0 Vaka mask
O Bölgede Koronavirüs Tamamen Bitti! Ne Kısıtlama, Ne Karantina... Tamamen Tertemiz Oldu! 0 Vaka
Lewis Hamilton Kimdir? Hangi Takım Pilotu? Nereli? mask
Lewis Hamilton Kimdir? Hangi Takım Pilotu? Nereli?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL