Sen Çal Kapımı'da Korku Dolu Anlar! Ünlü Oyuncu Ölümden Döndü!
Fox Tv ekranlarında yayınlanan sezonun flaş dizisi Sen Çal Kapımı'da dehşet dolu anlar yaşandı. Dizinin sevilen oyuncusu ölümden döndü.
Sen Çal Kapımı'da Korku Dolu Anlar! Ünlü Oyuncu Ölümden Döndü! Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve yediden yetmişe herkesin beğenerek izlediği Sen Çal Kapımı'da yaşanan bu olay settekilere korku dolu anlar yaşatırken dizinin hayranlarını da oldukça tedirgin etti.
Sen Çal Kapımı adlı dizide rol alan usta oyuncu Neslihan Yeldan geçirmiş olduğu kaza yüzünden ölümden döndü.
Sette paniğe ve korkuya neden olayın duyulması ile birlikte ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı.
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14 Kas 2020 - 17:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.