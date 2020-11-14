Sen Çal Kapımı'da Korku Dolu Anlar! Ünlü Oyuncu Ölümden Döndü! Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve yediden yetmişe herkesin beğenerek izlediği Sen Çal Kapımı'da yaşanan bu olay settekilere korku dolu anlar yaşatırken dizinin hayranlarını da oldukça tedirgin etti.

Sen Çal Kapımı adlı dizide rol alan usta oyuncu Neslihan Yeldan geçirmiş olduğu kaza yüzünden ölümden döndü.



Sette paniğe ve korkuya neden olayın duyulması ile birlikte ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı.



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