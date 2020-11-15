Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı!
Koronavirüs tedavisinde D vitaminin işe yaradığı şeklinde ayılan bilgilerin ardından, bir çok vatandaş da D vitamini takviyesi almak için yarış haline girmişti. Fakat D vitamini ile ilgili bazı gerçeklerin atlandığı belirtildi.
Ankara'da Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı! Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, bağışıklık sisteminin askeri kuvvetlerden oluşan bir ordu gibi işlediğini belirterek, “Bu ordunun ciltten tutun bağırsaklara, kandan tutun dalağa kadar her doku için özelleşmiş farklı asker, tabur ve alayları vardır. Bu taburlar ve alaylar her daim tetikte bekleyip karşılaştıkları her hücreyi an be an taramadan geçirirler.
Ancak vücuda bir bakteri veya virüs girdiği zaman saldırıya geçerler, savaş ilanı verip ordunun diğer taburlarını da o bölgeye çağırırlar. O bölgeye lojistik destek sağlayıp kan akımını arttırırlar. İltihaplanma dediğimiz savaş bölgesindeki bu reaksiyondur. İltihap bölgesinin şişmesi ve kızarması da o bölgedeki kanlanmanın ve lojistik desteğin bir sonucudur. Bağışıklık sisteminden beklentimiz kendi hücresine dokunmayıp, yabancı hücreye de aşırıya kaçmadan dengeli bir reaksiyon göstermesidir" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.