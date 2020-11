Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı!

Ankara'da Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı! Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, bağışıklık sisteminin askeri kuvvetlerden oluşan bir ordu gibi işlediğini belirterek, “Bu ordunun ciltten tutun bağırsaklara, kandan tutun dalağa kadar her doku için özelleşmiş farklı asker, tabur ve alayları vardır. Bu taburlar ve alaylar her daim tetikte bekleyip karşılaştıkları her hücreyi an be an taramadan geçirirler.

Ancak vücuda bir bakteri veya virüs girdiği zaman saldırıya geçerler, savaş ilanı verip ordunun diğer taburlarını da o bölgeye çağırırlar. O bölgeye lojistik destek sağlayıp kan akımını arttırırlar. İltihaplanma dediğimiz savaş bölgesindeki bu reaksiyondur. İltihap bölgesinin şişmesi ve kızarması da o bölgedeki kanlanmanın ve lojistik desteğin bir sonucudur. Bağışıklık sisteminden beklentimiz kendi hücresine dokunmayıp, yabancı hücreye de aşırıya kaçmadan dengeli bir reaksiyon göstermesidir" ifadelerini kullandı.



