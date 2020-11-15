Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Kas 2020 - 17:47 G: 15 Kas 2020 - 17:57

Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı!

Koronavirüs tedavisinde D vitaminin işe yaradığı şeklinde ayılan bilgilerin ardından, bir çok vatandaş da D vitamini takviyesi almak için yarış haline girmişti. Fakat D vitamini ile ilgili bazı gerçeklerin atlandığı belirtildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı! Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, bağışıklık sisteminin askeri kuvvetlerden oluşan bir ordu gibi işlediğini belirterek, “Bu ordunun ciltten tutun bağırsaklara, kandan tutun dalağa kadar her doku için özelleşmiş farklı asker, tabur ve alayları vardır. Bu taburlar ve alaylar her daim tetikte bekleyip karşılaştıkları her hücreyi an be an taramadan geçirirler.

Ancak vücuda bir bakteri veya virüs girdiği zaman saldırıya geçerler, savaş ilanı verip ordunun diğer taburlarını da o bölgeye çağırırlar. O bölgeye lojistik destek sağlayıp kan akımını arttırırlar. İltihaplanma dediğimiz savaş bölgesindeki bu reaksiyondur. İltihap bölgesinin şişmesi ve kızarması da o bölgedeki kanlanmanın ve lojistik desteğin bir sonucudur. Bağışıklık sisteminden beklentimiz kendi hücresine dokunmayıp, yabancı hücreye de aşırıya kaçmadan dengeli bir reaksiyon göstermesidir" ifadelerini kullandı.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

15 Kas 2020 - 17:47 Ankara- Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!'' mask
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!''
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? - 15 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? - 15 Kasım 2020
Ankara’da Koronavirüste Yeni Dönem! Sağlık Bakanlığı Açıkladı… Eğer Bu Şartı Karşılamıyorsanız, Hastanenin Önünden Bile Geçemeyeceksiniz! mask
Ankara’da Koronavirüste Yeni Dönem! Sağlık Bakanlığı Açıkladı… Eğer Bu Şartı Karşılamıyorsanız, Hastanenin Önünden Bile Geçemeyeceksiniz!
14 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
14 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Kırmızı Alarm Verildi! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! Eğer Bu Durum Yaşanırsa... mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Kırmızı Alarm Verildi! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! Eğer Bu Durum Yaşanırsa...
O Bölgede Koronavirüs Tamamen Bitti! Ne Kısıtlama, Ne Karantina... Tamamen Tertemiz Oldu! 0 Vaka mask
O Bölgede Koronavirüs Tamamen Bitti! Ne Kısıtlama, Ne Karantina... Tamamen Tertemiz Oldu! 0 Vaka
Ankara’da Koronavirüsün Önüne Geçilemiyor! Müjdeler Bir Yana, Kara Haber Geldi... İşte o ilçeler! mask
Ankara’da Koronavirüsün Önüne Geçilemiyor! Müjdeler Bir Yana, Kara Haber Geldi... İşte o ilçeler!
Ankara'da Koronavirüs Her Yeri Kapladı! Özellikle O İllere Sakın Gitmeyin! mask
Ankara'da Koronavirüs Her Yeri Kapladı! Özellikle O İllere Sakın Gitmeyin!
Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Müjde! Maske Zorunluluğu Kalkıyor, Sağlık Bakanı Koca Açıkladı! Zaman Verildi... mask
Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Müjde! Maske Zorunluluğu Kalkıyor, Sağlık Bakanı Koca Açıkladı! Zaman Verildi...
Ankara’da Koronavirüste Talep Patlaması Yaşayan Ürünü Görenler Şaşırıyor! Şişesi 70 TL’ye Satılıyor, Kapış Kapış Gidiyor! mask
Ankara’da Koronavirüste Talep Patlaması Yaşayan Ürünü Görenler Şaşırıyor! Şişesi 70 TL’ye Satılıyor, Kapış Kapış Gidiyor!
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!'' mask
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!''
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? - 15 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? - 15 Kasım 2020
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Kırmızı Alarm Verildi! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! Eğer Bu Durum Yaşanırsa... mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Kırmızı Alarm Verildi! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! Eğer Bu Durum Yaşanırsa...
O Bölgede Koronavirüs Tamamen Bitti! Ne Kısıtlama, Ne Karantina... Tamamen Tertemiz Oldu! 0 Vaka mask
O Bölgede Koronavirüs Tamamen Bitti! Ne Kısıtlama, Ne Karantina... Tamamen Tertemiz Oldu! 0 Vaka
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 14 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 14 Kasım 2020
Ankara'da Koronavirüs Her Yeri Kapladı! Özellikle O İllere Sakın Gitmeyin! mask
Ankara'da Koronavirüs Her Yeri Kapladı! Özellikle O İllere Sakın Gitmeyin!
Uzmanından "Antibiyotik direncini önlemek için hekim kontrolünde kullanın" uyarısı mask
Uzmanından "Antibiyotik direncini önlemek için hekim kontrolünde kullanın" uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan umutlandıran sözler! Yakında hayatımızdan çıkacak! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan umutlandıran sözler! Yakında hayatımızdan çıkacak!
Kepçe Kulak Problemi Çocuklarda Psikolojiyi Etkiliyor! mask
Kepçe Kulak Problemi Çocuklarda Psikolojiyi Etkiliyor!
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Son Açıklama Geldi! Herkes Derin Nefes Alabilir, Güzel Haber Verildi! Bitiş Tarihi Bile Belli Oldu... mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Son Açıklama Geldi! Herkes Derin Nefes Alabilir, Güzel Haber Verildi! Bitiş Tarihi Bile Belli Oldu...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı! mask
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı!
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!'' mask
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!''
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!'' mask
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!''
Aksaray'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı mask
Aksaray'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu! mask
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu!
Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam? mask
Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL