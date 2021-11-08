- 08 Kas 2021 - 21:07

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? Ahmet Hamdi Akseki Camii Kim Yaptı, mimarı kim?

2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Ahmet Hamdi Akseki Camii, hem Türk hem de Osmanlı motiflerini taşıması ile dikkat çeker.

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? Yapımına 2008 yılında başlanan camiinin tamamlanması 4 yıl sürmüştür. İçinde engellilere özel bölümü bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camiisi ses ve ışıklandırma sistemi ile de ilgi çekmektedir. Camiinin içine girildiğinde avizeler ve ses sistemi görülmemektedir. Gizli bir ışıklandırmaya sahip olan Ahmet Hamdi Akseki Ankara’nın en büyük ve geniş camiisi olma özelliğini taşır.

Ahmet Hamdi Akseki Camii mimari kimdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Ankara'da yaptırılan ve 'VIP cami' olarak anılan Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin kadın Mimarı Sonay İlbay, iç dekorasyonunu yaptığı projeyi AKŞAM'a anlattı: - BU eser, 30 yıllık meslek hayatımın en heyecan verici, en gurur verici eseridir.

2013 yılında ibadete açılan camiinin nerede olduğu ve ulaşım kanallar Ankara’da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Türkiye’nin en uzun kubbesine sahip camiisi olarak bilinen Ahmet Hamdi Akseki Camii birçok Ankara’lı vatandaşın ilgisini çekmektedir. İbadet için bu camiiyi tercih etmek isteyen vatandaşlar nerede olduğunu araştırmaya devam ediyor.

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08 Kas 2021 - 21:07 Ankara- Yaşam

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Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? Ahmet Hamdi Akseki Camii Kim Yaptı, mimarı kim? mask
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