Ankara'da Paten, Kaykay Sürülebilecek Yerler... Çok eski tarihlerden beri yapılan sporlar arasında yer alan kaykay ve paten Türkiye’de biraz daha geç popüler hale gelmiştir. Bununla birlikte bilindiği gibi günümüzde en çok tercih edilen sporlardan ve oyunlardan olan kaykay ve patenin birçok çeşidi bulunuyor. Örneğin paten gibi buz pateni de son dönemlerde en çok tercih edilen sporlar arasında yer alıyor.

Kaykay ve paten gibi sporların tutkunu olan ve her fırsatta patenini alıp sokağa çıkan gençler artmaktadır. İlk ortaya çıktığı dönemlerde kapalı salonlarda yapılan kaykay ve paten zaman geçtikçe sokağa taşınmıştır. Şimdi her ilde sokaklarda paten kayan ya da kaykay süren gençler görmek mümkün hale gelmiştir. Bununla beraber sokakların bu sporlar için birçok zaman tehlikeli olduğu da bilinmektedir.



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