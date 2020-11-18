MİGROS İş Başvurusu 2021! İşte Migros iş başvurusu yapma ekranı...

MİGROS İş Başvurusu 2021. 2021 MİGROS iş başvurusu yapmak için farklı yöntemler vardır. MİGROS iş başvurusu için aşağıda verilen yollardan biri tercih edilebilir: · İŞKUR üzerinden: İŞKUR ile farklı illerdeki Migros çalışanlarına kolaylıkla uygulanabilmekte ve siteye her gün yüzlerce ilan verilmektedir.

İŞKUR üzerinden iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin öncelikle İŞKUR'a kayıt olmaları gerekmektedir. Daha sonra https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresindeki işyeri başlığı bölümüne "Migros" yazıp açılan ilanın "Uygula" butonuna tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. Her duyuru, adayın sunduğu başvuru koşullarını içerir ve başvuru çevrimiçi olarak postalanabilir ve ardından organizasyona göre mülakat şeklinde yapılabilir.

Migros İş Başvuru Ekranı TIKLAYINIZ

Kariyer web sitesi aracılığıyla: Migros'ta açık pozisyonlara ilgili kariyer web sitesinden ulaşabilirsiniz. //bit.ly/2qHlkBF adresinden Migros'un açmış olduğu 66 iş ilanına kolayca erişebilir, ancak ilana tıklayarak online başvuru yapabilirsiniz. İlgili ilana tıkladıktan sonra adayların aradıkları özellikleri görüntüleyebilirsiniz. Burada adaylar, uygun ilanlara başvurmak için açılan sayfadaki "Başvur" butonuna tıklayarak başvurabilirler.

Migros üzerinden: Yetenek işe alım başvurularını da Migros'un kendi kariyer sayfasında görüntüleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için adayların öncelikle https://www.migroskurumsal.com/IKBasvuru.aspx?IcerikID=36 adresinde oturum açmaları gerekmektedir. Adaylar burada açılan sayfada idari personel, mağaza müdürleri veya personel kadrolarına başvurabilirler.

İş arayanlar ilgili kategoriyi seçtikten sonra bu kategoride yayınlanan yazılara bu web sitesi üzerinden erişebilirler. Koşulları sağlayan herhangi bir duyuru tıkladıktan sonra ilgili kariyer web sitesine veya İŞKUR'a yönlendirilebilir, resmi web sitesi üzerinden başvuru yapmaya devam edebilirsiniz. Adaylar Migros web sitesinden "İlgili pozisyona başvurmak için tıklayınız" butonuna tıklayarak başvuru yapabilirler.

Migrosta Hangi Personeller Çalışır?

Migros’ta çalışan personeller aşağıda verilmiştir:

· Takım lideri,

· Master eleman

· Kasap

· Şarkütör

· Danışman

· Ofis personeli

· Mal kabul elemanı

· Kasiyer

· Tezgahtar

· Satış elemanı

Migros Çalışma Saatleri Nasıldır?

Migros’un çalışma saatleri yönetim birimi ve mağazalar için değişmektedir:

· Yönetim birimi 08: 00-18: 00

· Dükkan 09:00 - 22:00 arası.

(Bazı mağazaların çalışma saatleri farklı olabilir. Örneğin, alışveriş merkezi mağazaları)

Ayrıca MİGROS'un tüm çalışanları sigorta yaptırmak zorundadır. Merkez ofis çalışanları bu tür hizmet olanaklarından yararlanabilseler de çalışma saatlerinin esnekliğinden dolayı mağaza çalışanlarının konumları farklı olacak ve herkes bu hizmetten yararlanamayacaktır. Haftalık tatil kullanımı ile ilgili olarak, merkez ofis çalışanları hafta sonu tatillerini kullanırken, mağaza çalışanları yoğun hafta sonları nedeniyle herhangi bir iş gününde haftalık tatilleri kullanır.

MİGROS iş başvurusu yaparken bu koşulları göz önünde bulundurmanız gerekir.

Migros Elemanlarının Maaşları Ne Kadar?

Migros çalışanlarının sahip olduğu maaş iş pozisyonuna bağlı olarak değişir. Aşağıda detaylı bilgi verilmiştir:

· Migros çalışanları için asgari ücret 2020 TL’dir.

· Kasiyerin maaşı 2.020 Türk Lirası'dır.

· Bir mağazadaki bir yöneticinin maaşı 2.600 Türk Lirası ile 6.000 Türk Lirası arasında değişebilir.

Migros İş Başvurusu Yaparken Hangi Belgeler İstenir?

Migros iş başvurusu yaparken istenen belgeler şunlardır:

· Diploma fotokopisi

· İkamet belgesi

· Sağlık raporu

· 4 adet vesikalık fotoğraf

· Kimlik kartının bir fotokopisi

Migros şubelerinde çalışan çok sayıda başvuru olduğu ve çalışma alanlarının çok geniş olduğu söylenebilir. Migros'un işleri kasiyer, departman memuru, paketleyici, sebze satıcısı, kasap gibi pozisyonlarda yoğunlaşmıştır.

Migros pozisyonuna başvurmak için, çalışmak istediğiniz herhangi bir Migros şubesine gidebilir ve mağaza yöneticisi ile görüşmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Daha sonra acil durum personeli sıkıntısı yaşanırsa direk görüşme imkanınız olacaktır.

Kısa bir görüşmeden sonra iş başvurunuz değerlendirilebilir ve doğrudan işe alınabilirsiniz. Ama elbette bu sadece bir ihtimal. Normalde size gönderilen MİGROS iş başvurusu formunu doldurmanız istenecek ve 5 iş günü içinde olumlu ya da olumsuz bir cevap alacaksınız.