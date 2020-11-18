Ücretli Öğretmenlik Başvurusu 2021. 2021 ücretli öğretmenliğe başvurmak için e – devlet kapısı kullanılmaktadır. Aday, e - devlete giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip edecek ve gerekli adımlara göre ücretli öğretmenlik başvurusu sürecini tamamlamak için " Milli Eğitim Bakanlığı / Ücretli Öğretmen Başvurusu" başlığına tıklamalıdır. Ücretli öğretmenlik başvurusu adım adım şöyle olmalıdır:

Öncelikle başvuru ekranına girecek olan maaşlı öğretmen adayları kimlik bilgilerinin bulunduğu bir ekran göreceklerdir.

İl Milli Eğitim Bürosu veya İlçe Eğitim Bürosu ile öğretmen adayları arasındaki iletişim için iletişim bilgileri çok önemli olduğundan, herhangi bir hata varsa bu bölümün doğru bir şekilde kontrol edilmesi ve düzeltilmesi gerekecektir.

Eğitim bilgileri bölümünde; "Formasyonum var", "Köy okulunda çalışmak istiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından emekli oldum." “Yabancı bir eğitim kurumundan YÖK eşdeğeri ile mezun oldum veya Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldum. “ seçeneklerinden ilgili olan seçilecek.

Yukarıdaki bilgileri tamamladıktan sonra "Kaydet ve Devam Et" butonuna tıklamalısınız.

Kaydınız başarıyla oluşturuldu. Tercih bilgilerinizi aşağıya girmeye başlayabilirsiniz. Bildirimi aldıktan sonra, ön lisans ve üniversite mezunları için mezuniyet bilgilerinde belirlenen alanlardan mezuniyet bilgilerini seçmeniz gerekecektir.

İl ve bölge seçerken şube belirlemelisiniz. İkinci dönem bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız, "Umarım ilgili tercihlerim ikinci dönem için geçerli sayılır. Bu seçeneği seçmelisiniz.

Zorunlu olmamakla birlikte yıl ve puan bilgileri seçilerek ekleme ve kaydetme üzerine KPSS bilgisi yazdırılmalı ve işlem sonlandırılmalıdır.

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Ücretli öğretmen olmak için başvuru koşulları aşağıda verilmiştir:

· Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu tarafından sağlanan emekli maaşı, yaşlılık veya maluliyet aylığı olmaması,

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

· 657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48. maddesinin genel şartlarını sağlamak,

· Kamu hizmetinin veya öğretmenliğin görevden alınmasını talep etmenin cezası yok.

· Ücretli öğretmenlerin başvurusu için KPSS puan zorunluluğu bulunmamakla birlikte formasyon zorunluluğu yoktur ancak formasyonu olanlar avantaj sağlayacaktır.

Ücretli Öğretmenler Ne Kadar Maaş Alır?

Ücretli öğretmenlerin maaşı ders saatine göre hesaplanmaktadır. 2020'de ücretli öğretim maaşlarında küçük bir artış olacak. Öğretmenlerinin maaşı ders saati başına 16 Türk Lirası olduğu için ayda ortalama 2.000 Türk Lirası alıyorlar. B

elirli bir saatlik ücretli öğretimden sonra asgari geçim ödeneğinin de hesaba katılacağını hatırlatalım. Ücretli öğretmenlerin maaşları ayda 1-15 arasında ödenir. Ek dersler için de ücret almazlar. Ücretli öğretmenlik başvurusu yaparken bu koşullar göz önüne alınmalıdır.

Ücretli Öğretmenlerin Çalışma Şartları Nasıldır?

Ücretli öğretmenlerin çalışma koşulları il ve ilçe müdürlüklerine bağlı okullarda ortaya çıkan öğretmen ihtiyacına göre oluşmaktadır. Örneğin okullardan birinde, bir öğretmen hastaydı ve ameliyat oldu. Öğretmen 1-2 ay içinde derslere gelemeyebilir, bu durumda sorun yaşamamak için ücretli öğretmenle geçici bir sözleşme imzalanır.

Ücretli Öğretmenlik Başvurusunda Hangi Evraklar Gerekir?

Ücretli öğretmenlik başvurusu yaparken gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

· Diploma veya mezuniyet belgesi

· Kimlik kartının bir fotokopisi

· Eğitim kurumu sertifikası: Eğitim kurumu mezunları için gerekli değildir.

· KPSS sonucu: İnternetten yazdırabilirsiniz.

· Adli sicil kayıtları: Adli sicil kayıtları e-devlet sisteminden alınabilir.

· Fotoğraf: 1 adet teslim etmek yeterli.

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan personel atama web sitesini ziyaret etmek gerekir. Ücretli öğretmen sonuçlarını sorgulamak için izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir:

http://atama. meb.gov.tr/ linkine gitmeli ve Milli Eğitim Bakanlığı personel atama sayfasını ziyaret etmelisiniz.

Ardından "Duyuru" bölümüne bakıp başvurduğunuz personelin sonuçları için hazırlanmış sayfayı bulup o sayfaya tıklamanız gerekmektedir.

Ardından sorgu sayfasını göreceksiniz.

Ücretli öğretmen başvurusu sonucu için gerekli olan tek bilgi TC kimlik numarasıdır.

Arama motoruna TC kimlik numarasını girdikten sonra "Sorgula” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Yukarıda da görüldüğü gibi oldukça kolay bir şekilde ücretli öğretmenlik başvurusu sonuçları sorgulanabilir.