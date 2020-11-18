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- 18 Kas 2020 - 13:49 G: 18 Kas 2020 - 14:16

A101 Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım A101 Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır?

Türkiye’nin her ilinde binlerce şubesi bulunan ve ülkenin en çok tercih edilen marketler zinciri A101 çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

A101 Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım A101 Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır? Haftanın her günü tüm Türkiye’de sabit saatlerde hizmet veren A101’in Covid-19 tedbirlerinden sonra çalışma gün ve saatlerinin değişip değişmeyeceği merak konusu olmaya başladı. Türkiye’de en fazla şubeye sahip olan ve en çok ziyaret edilen marketler zinciri A101 bilindiği gibi tüm ülkede aynı saatlerde hizmet veriyor.

Normal süreçlerde sabah 09.00’da açılan ve akşam 21.00’da kapanan A101’in Covid-19 önlem kararlarından sonra çalışma saatlerinde değişiklik olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Dün yapılan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonları tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

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18 Kas 2020 - 13:49 Ankara- Yaşam

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