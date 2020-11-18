BİM Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım BİM Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır? Dünyada ve Türkiye’de etkisini devam ettirmeye devam eden Covid-19 salgınının ciddiyeti her geçen gün artıyor. Tüm dünyada eş zamanlı olarak başlayan aşı çalışmalarından olumlu gelişmeler alınsa da Covid-19 salgınının etkileri artarak devam ediyor. Türkiye’de sürecin başından beri maske ve sosyal mesafe kuralları uygulamaya konulsa da vatandaşların önlemlere ve yasaklara uymaması salgının yayılımına devam etmesine sebep oluyor.

Vaka sayılarında özellikle İstanbul’da ciddi artışların yaşanmasından sonra Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni önlem kararları alındı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerisi ile kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.



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