BİM Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım BİM Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır?
Türkiye’nin en eski marketler zincirlerinden biri olan BİM’in çalışma saatleri ve günlerinde yapılacak değişiklikler merak ediliyor. Kabine toplantısında alınan yeni önlem kararlarından sonra BİM’in çalışma saatlerinde değişikliğe gidilecek.
BİM Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım BİM Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır? Dünyada ve Türkiye’de etkisini devam ettirmeye devam eden Covid-19 salgınının ciddiyeti her geçen gün artıyor. Tüm dünyada eş zamanlı olarak başlayan aşı çalışmalarından olumlu gelişmeler alınsa da Covid-19 salgınının etkileri artarak devam ediyor. Türkiye’de sürecin başından beri maske ve sosyal mesafe kuralları uygulamaya konulsa da vatandaşların önlemlere ve yasaklara uymaması salgının yayılımına devam etmesine sebep oluyor.
Vaka sayılarında özellikle İstanbul’da ciddi artışların yaşanmasından sonra Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni önlem kararları alındı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerisi ile kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.