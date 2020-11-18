İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte İşsizlik Maaşı Başvurusu 2021

İşsizlik Maaşı Başvurusu 2021. 2021 işsizlik maaşı başvurusu yapmak için hizmet sözleşmesinin feshini takip eden 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvurmanız gerekmektedir. Başvurmak için İŞKUR departmanına şahsen gidebilir veya www.iskur.gov.tr ​​adresini ziyaret edebilirsiniz. Mücbir sebepler haricinde 30 gün içinde başvuru yapılmazsa, geciken başvuru toplam süre hakkından düşülür.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin işe hazırlanmaları gerekir. İşsizlik ödeneği başvurusu yoluyla iş başvurusunda bulunanları kaydedin veya güncelleyin. Bu nedenle sigortalı işsizlere danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleri verilmektedir. Bu nedenle vekaletname ile başvurmak mümkün değildir.

İşsizlik Maaşı Almak İçin Hangi Koşullar Gerekir?

İşsizlik maaşı almanın şartları aşağıda sıralanmıştır:

İşçilerin kendi iradeleri veya kusurları nedeniyle işsiz kalması

Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son 120 günlük hizmet sözleşmesine tabi olmak

Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önceki son üç yılda en az 600 günlük işsizlik sigortası ödeneği ödemiş olmak

Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde en yakın İKKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda başvurmak

Bu koşullara uygun kişiler işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre Alınır?

İşsizlik maaşının alınacağı süre hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde;

Sigorta sektöründe 600 gün çalışan ve işsizlik sigortası primi ödeyen işsizler 180 gün

900 gün çalışan ve işsizlik sigortası primi ödeyen işsizler 240 gün

1080 gün çalışan ve işsizlik sigortası primi ödeyen işsizler 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alırlar.

Ayrıca işsizlik maaşı almaya hak kazanan kişilere aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik maaşı başvurusu yaptığınız takdirde eğer başvurunuz olumlu sonuçlanırsa bu hizmetleri alabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İşsizlik başvurusu başvuru sorgulaması yapmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

E-devlet geçidine ait bağlantıya tıkladığınızda, daha önce kimlik doğrulaması yapmadıysanız, önce kimlik doğrulaması yapmalısınız.

Bunun için bir e-devlet şifresi ve TC Kimlik numarasına ihtiyacınız var.

E-devlet şifreniz yoksa PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

Kimlik doğrulamasından sonra otomatik olarak sorgu sayfasına gireceksiniz.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı hesaplaması yapmak için sigortalı çalışanın son 4 aylık geliri dikkate alınır. 4 aylık toplam gelir üzerinden hesaplanan ortalama günlük gelirin% 40'ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır. Gün sayısı için ödeneği aldıktan sonra, bunu gün sayısı ile çarpın ve her ay çalışanın hesabına yatırılır. Başka bir deyişle, çalışan ortalama maaşının% 40'ı oranında işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik yardımlarının sınırı asgari ücretle belirlenir. Bir kişinin günlük işsizlik ödeneği, toplam günlük asgari ücretin en fazla% 80'idir. Yüksek maaşlı bir işçinin ortalama günlük gelirinin% 40'ı günlük asgari ücretin% 80'ini aşarsa, günlük işsizlik parası asgari ücretin% 80'i olacaktır. İşsizlik ücretlerinden sadece damga vergisi düşülür.

Son dört ayda ortalama gelirin% 40'ı ödenecek gelire dahil edilirse sadece damga vergisi (% 0,00759) düşülerek kalan miktar ödenir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken bir nokta maaşınız yüksek olsa bile% 40 işsizlik sigortasına doğrudan katılamayacağınız ve işsizlik sigortasının asgari ücretin% 80'ini geçemeyeceğidir. İşsizlik maaşı başvurusu için hesaplama yaparken bu formüller kullanılır.