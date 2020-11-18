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- 18 Kas 2020 - 20:59 G: 18 Kas 2020 - 21:00

18 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 215 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti . Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz.

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

18 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489'ya ulaştı. Hasta sayısı 425 bin 628, vefat sayısı 11 bin 820, ağır hasta sayısı 3 bin 742, aktif hasta sayısı 52 bin 153 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti. 

- "Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4 bin 215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin."

18 Kas 2020 - 20:59 AA Ankara- Sağlık

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