Masterchef Danilo Şef Herkesi Şaşırttı! Eşiyle İlgili Sır Gibi Saklanan Gerçek Ortaya Çıktı! Tüm İzleyenler Şaştı Kaldı. Kendinden Büyük...
TV8’de ekran karşısına çıkan MasterChef sevenlerini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Her bölümde eşsiz lezzetlerle seyirci karşısına çıkan yarışma programı, yayınlandığı günden bugüne kadar oldukça tuttu. Yayınlanan yeni sezonun jürileri arasında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanne programda yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama herkesi şaşkına çevirdi. MasterChef sevenleri haberi yakından takip etti.
MasterChef Türkiye’nin sevilerek izlenen Danilo Zanna şefi yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mizacıyla izleyicilerde hayranlık bırakan Danilo Şef herkesin en gözde jürisi oldu. Geçtiğimiz günlerde Danilo Şef ve dünyalar güzeli eşiyle arasında olan fark ağızları açık bıraktı. Duyanlar ‘’bu kadar olmaz’’ sözlerini dile getirdi. Bu haber sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Sizler için tüm detayları araştırdık…
ATV’de yayınlanan Elin Oğlu programıyla hayatımıza giren ve şu an da MasterChef’in İtaylan Şefi Danilo Zanna’nın eşi arasında ki o fark dudakları uçuklattı. Bu haberle gündemden düşmeyen Danilo Şef herkesin en merak edilen konusu olarak gündemde yer aldı. Merak edilen bu konu beraberinde birçok soruyu da getirdi. Ardı arkası kesilmeyen bu sorularla Danilo Zanna’nın gündemden düşmeyeceği düşünülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.