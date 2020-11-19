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- 19 Kas 2020 - 11:15 G: 19 Kas 2020 - 11:55

Sadakatsiz İzleyenler Bu Sahne Karşısında Resmen Sinir Krizi Geçirdiler! Gelen Tepkileri Görenler Şaştı Kaldı...

Kanal D ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Sadakatsiz dizisi her bölümü ile izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin her bölümünde yaşanan inanılmaz gelişmeler ekrana damgasını vuruyor. Dizinin son bölümünde Volkan’ın yaptıkları ise izleyenleri çileden çıkardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sadakatsiz İzleyenler Bu Sahne Karşısında Resmen Sinir Krizi Geçirdiler! Gelen Tepkileri Görenler Şaştı Kaldı... BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinden Türkiye’ye uyarlanan Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. Başrollerinin Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un oynadığı Sadakatsiz dizisi başarılı bir doktor olan Asya’nın kocası Volkan’ın kendisini aldattığını öğrenmesinden sonra alacağı intikamı anlatıyor.

Sadakatsiz dizisi yayınlanan her bölümünde heyecan daha da artıyor. Dizi son bölümü ile yine ekrana damgasını vurdu. Sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan biri oldu.

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19 Kas 2020 - 11:15 - Dizi Haberleri

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