Sadakatsiz İzleyenler Bu Sahne Karşısında Resmen Sinir Krizi Geçirdiler! Gelen Tepkileri Görenler Şaştı Kaldı...
Kanal D ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Sadakatsiz dizisi her bölümü ile izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin her bölümünde yaşanan inanılmaz gelişmeler ekrana damgasını vuruyor. Dizinin son bölümünde Volkan’ın yaptıkları ise izleyenleri çileden çıkardı.
Sadakatsiz İzleyenler Bu Sahne Karşısında Resmen Sinir Krizi Geçirdiler! Gelen Tepkileri Görenler Şaştı Kaldı... BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinden Türkiye’ye uyarlanan Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. Başrollerinin Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un oynadığı Sadakatsiz dizisi başarılı bir doktor olan Asya’nın kocası Volkan’ın kendisini aldattığını öğrenmesinden sonra alacağı intikamı anlatıyor.
Sadakatsiz dizisi yayınlanan her bölümünde heyecan daha da artıyor. Dizi son bölümü ile yine ekrana damgasını vurdu. Sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan biri oldu.
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19 Kas 2020 - 11:15 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.