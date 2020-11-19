Kırmızı Oda Dizisine Öyle 3 İsim Geldi Ki, Dizi Boyut Değiştirdi! İzleyenler Şok İçinde Kaldı! İşte O İsimler…
Ekranların en sevilen ve beğenilen dizileri arasında yerini alan Kırmızı Oda’ya öyle isimler katılacak ki dizinin boyutu, kaderi tamamen değişecek. Her bölümünde farklı bir hikayeye değinen Kırmızı Oda dizisi bu hafta yayınlanacak yeni bölümde ise öyle bir hikaye değinecek ki seyircilerin kanı donacak, aklı karışacak! Çok sevilen diziye gelecek olan 3 yeni isim ise seyirciler tarafından merak ediliyor.
Her yeni bölümünde gerçek hayat hikayelerine değinen Kırmızı Oda dizisi bu hafta 4 farklı isimle çok ilginç bir konuya yer verecek. Fragmanı yayınlanan yeni bölümün ise Hediye karakterinin doktor hanımın kapısını çalmasıyla hikaye başlayacak. Geçmişindeki travmaları anlatacak olan Hediye seyircinin yüreğinde burukluk bırakacak.
Hediye yataklara düşmüş ve ölümün pençesinde olan annesinden halası olarak tanıdığı kadın hakkında duydukları karşısında şoka uğrar. Ne yapacağını bilemeyen Hediye yıkımı atlatabilmek ve daha iyi olmak umuduyla tüm sıkıntısını anlatmak için oktor Piraye’nin kapısını çalar. Doktor Piraye ise duydukları karşısında şok geçirir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.