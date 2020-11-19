Kırmızı Oda Dizisine Öyle 3 İsim Geldi Ki, Dizi Boyut Değiştirdi! İzleyenler Şok İçinde Kaldı! İşte O İsimler…

Her yeni bölümünde gerçek hayat hikayelerine değinen Kırmızı Oda dizisi bu hafta 4 farklı isimle çok ilginç bir konuya yer verecek. Fragmanı yayınlanan yeni bölümün ise Hediye karakterinin doktor hanımın kapısını çalmasıyla hikaye başlayacak. Geçmişindeki travmaları anlatacak olan Hediye seyircinin yüreğinde burukluk bırakacak.

Hediye yataklara düşmüş ve ölümün pençesinde olan annesinden halası olarak tanıdığı kadın hakkında duydukları karşısında şoka uğrar. Ne yapacağını bilemeyen Hediye yıkımı atlatabilmek ve daha iyi olmak umuduyla tüm sıkıntısını anlatmak için oktor Piraye’nin kapısını çalar. Doktor Piraye ise duydukları karşısında şok geçirir.