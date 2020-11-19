Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Kas 2020 - 20:41 G: 19 Kas 2020 - 20:48

Kırmızı Oda Dizisine Öyle 3 İsim Geldi Ki, Dizi Boyut Değiştirdi! İzleyenler Şok İçinde Kaldı! İşte O İsimler…

Ekranların en sevilen ve beğenilen dizileri arasında yerini alan Kırmızı Oda’ya öyle isimler katılacak ki dizinin boyutu, kaderi tamamen değişecek. Her bölümünde farklı bir hikayeye değinen Kırmızı Oda dizisi bu hafta yayınlanacak yeni bölümde ise öyle bir hikaye değinecek ki seyircilerin kanı donacak, aklı karışacak! Çok sevilen diziye gelecek olan 3 yeni isim ise seyirciler tarafından merak ediliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her yeni bölümünde gerçek hayat hikayelerine değinen Kırmızı Oda dizisi bu hafta 4 farklı isimle çok ilginç bir konuya yer verecek. Fragmanı yayınlanan yeni bölümün ise Hediye karakterinin doktor hanımın kapısını çalmasıyla hikaye başlayacak. Geçmişindeki travmaları anlatacak olan Hediye seyircinin yüreğinde burukluk bırakacak.

Hediye yataklara düşmüş ve ölümün pençesinde olan annesinden halası olarak tanıdığı kadın hakkında duydukları karşısında şoka uğrar. Ne yapacağını bilemeyen Hediye yıkımı atlatabilmek ve daha iyi olmak umuduyla tüm sıkıntısını anlatmak için oktor Piraye’nin kapısını çalar. Doktor Piraye ise duydukları karşısında şok geçirir.

19 Kas 2020 - 20:41 Ankara- Yaşam

# KIRMIZI ODA DİZİSİ TV8 İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda Resmen Çıkarma Yaptı! Tam 4 Oyuncu Geldi, O İsimler Dizi Tarihine Geçecek... mask
Kırmızı Oda Resmen Çıkarma Yaptı! Tam 4 Oyuncu Geldi, O İsimler Dizi Tarihine Geçecek...
Kırmızı Oda'nın Hayat’ı Nilsu Yılmaz Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler... mask
Kırmızı Oda'nın Hayat’ı Nilsu Yılmaz Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler...
Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler... mask
Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler...
Binnur Kaya Kırmızı Oda'dan Ayrılıyor Mu? Doktor Hanım Kırmızı Oda'ya Veda Mı Ediyor? mask
Binnur Kaya Kırmızı Oda'dan Ayrılıyor Mu? Doktor Hanım Kırmızı Oda'ya Veda Mı Ediyor?
Kırmızı Oda Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Alya'nın Hikayesi Hangi Dizinin Devamı Çıktı? İki Dizinin Benzerliği Şaşırttı... mask
Kırmızı Oda Alya'nın Hikayesi Hangi Dizinin Devamı Çıktı? İki Dizinin Benzerliği Şaşırttı...
Kırmızı Oda Alya İyileşti! Yeni İmajına Çok  Şaşıracaksınız! mask
Kırmızı Oda Alya İyileşti! Yeni İmajına Çok  Şaşıracaksınız!
Kırmızı Oda Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisine Öyle Bir İsim Katılacak Ki, Tozu Dumana Katacak! Milyonlarca Kişi Gelen İsmi Duyunca Kulaklarına İnanamadı… O İsim Artık Kırmızı Oda’da… mask
Kırmızı Oda Dizisine Öyle Bir İsim Katılacak Ki, Tozu Dumana Katacak! Milyonlarca Kişi Gelen İsmi Duyunca Kulaklarına İnanamadı… O İsim Artık Kırmızı Oda’da…
Kırmızı Oda Dizisine Herkesi Şaşırtacak Öyle İki İsim Gelecek Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kalacak! Kırmızı Oda Dizisinin Kaderini Değiştirecek O İki İsim… mask
Kırmızı Oda Dizisine Herkesi Şaşırtacak Öyle İki İsim Gelecek Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kalacak! Kırmızı Oda Dizisinin Kaderini Değiştirecek O İki İsim…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kırmızı Oda Dizisine Öyle 3 İsim Geldi Ki, Dizi Boyut Değiştirdi! İzleyenler Şok İçinde Kaldı! İşte O İsimler… mask
Kırmızı Oda Dizisine Öyle 3 İsim Geldi Ki, Dizi Boyut Değiştirdi! İzleyenler Şok İçinde Kaldı! İşte O İsimler…
Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı 6'sı asker 8 kişi yaralandı mask
Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı 6'sı asker 8 kişi yaralandı
Lenf kanserine yakalanan gence arkadaşlarından pankartlı destek mask
Lenf kanserine yakalanan gence arkadaşlarından pankartlı destek
İbo Show'un Geri Dönüşü Mükemmel Oldu! Reytingleri Kırdı Geçirdi! mask
İbo Show'un Geri Dönüşü Mükemmel Oldu! Reytingleri Kırdı Geçirdi!
19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Ezgi Mola O İddiaya Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Görenler Şok Geçirdi! Sitem Etti... "Bu Haber Terbiyesizce!" mask
Ezgi Mola O İddiaya Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Görenler Şok Geçirdi! Sitem Etti... "Bu Haber Terbiyesizce!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL