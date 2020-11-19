İşyeri Açma ve Destek Kredileri Nasıl Alınır 2021

İşyeri Açma ve Destek Kredileri Nasıl Alınır? İşyeri açma ve destek kredisi almak için KOSGEB veya bankalar tercih edilebilir. Bunun için öncelikle KOSGEB kaydı yapılmalıdır. Daha sonra KOSGEB İşyeri Açma ve Destek Kredisi alabilmek için şu yollar izlenmelidir:

Öncelikle hangi programa kaydolmak istediğinizi belirleyin.

1. Geleneksel girişimciler (60.000 hibe)

2. Kıdemli girişimci (370.000 hibe)

Online video izleyerek girişimcilik kurslarını uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirin. Çevrimiçi bir kursu tamamlayarak bir sertifika almanız gerekir. Desteklenen bölümler arasından bir bölüm seçmelisiniz, desteklenmeyen bir iş seçerseniz kredi alamazsınız.

Bir iş planı hazırlayarak başvurun.

Kurulumdan sonra sisteme kayıt olun.

Kayıt olduktan sonra, bu kuruma elektronik servisler üzerinden online olarak başvurabilirsiniz!

Vakıfbank İşyeri Açma ve Destek Kredileri Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Vakıfbank’ın işyeri açma ve destek kredilerini çekmek için gereken şartlar aşağıda verilmiştir:

Öncelikle değerlendirme başvurusunda kredi notunuzun önemli olduğunu unutmamalısınız. Yani başvurunuzun değerlendirme aşamasında, önceki kredi araştırmanız gözden geçirilecektir, önceki kredi araştırmasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması durumunda kredi başvurunuz da olumsuz olarak değerlendirilebilir.

KOSGEB onaylı bir iş kuracaksınız, Vakıfbank size daha kapsamlı ve özel kredi seçenekleri sunabilecektir.

Kişisel kredi başvurunuzda krediyi geri ödeyebileceğinizi kanıtlayabilmelisiniz.

Kredi süresi boyunca sigorta zorunludur.

Ziraat Bankası İşyeri Açma ve Destek Kredi Çeşitleri Nelerdir?

Ziraat Bankası’nın işyeri açma ve destek kredi seçenekleri aşağıda listelenmiştir:

Sigorta ve teminat hizmetleri,

Dış ticaret yapacak firmalara kapsamlı destek,

Banka kartlarının sağladığı KOBİ'lerin avantajları,

Nakit finansman desteği,

Üye işyerleri için POS Hizmeti

Açmak üzere olan şirket için henüz bir vergi levhası düzenlemediyseniz yapmanız gereken tek şey Ziraat Bankası'nın sunduğu bireysel kredi türüne geçmek. Ancak işin içerdiği tüm detaylı bilgileri tamamladıysanız, yani işletmeniz tam anlamıyla kurulmuş ve vergi numarasına sahipse,

Ziraat Bankası'nın küçük ve orta ölçekli işletmelere sunduğu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası işyeri açma ve destek kredisi için başvuru sürecinde bankanın talep ettiği belgeler aşağıdaki gibidir:

İşletmeye ait vergi faturaları,

İşletme sahibinin T.C. kimlik kartı,

İşletme sahibine ait maaş bordrosu veya gelir belgesi,

Banka, çekmek istediğiniz kredi tutarına bağlı olarak ek teminat talep edebilir.

Halkbank İşyeri Açma ve Destek Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Halkbankası işyeri açma ve destek kredisinin sahip olduğu özellikler kredinin türüne göre değişir. Girişimcilik kredileri; genç, cesur, usta, mucit kategorileri mevcuttur. Genel özellikleri ise şöyledir:

Üniversite mezunları 50.000 liraya kadar kredi desteği alabilirler.

Ana girişimciye yaklaşık 30.000 TL tutarında kredi fırsatı sağlanır.

Cesur girişimcilere 75 bin lira tutarında maddi destek sağlanır.

Mucit girişimciye 75.000 Türk Lirası verilir.

Banka tarafından sağlanan bu kredilerin geri ödeme süresi 4 yıldır. Ayrıca TÜBİTAK, KOSEB, TTGV gibi programlardan yararlananlar da bu desteklerden yararlanma hakkına sahip olacak.

Halkbank işyeri açma ve destek kredisi almak için gerekli evraklar ise şunlardır:

Bankadan alınan başvuru belgeleri

İşletme sahibinin ve ortaklarının kimlik veya ehliyet ve pasaport fotokopileri

İşyeri vergi levhası ve imzalı genelge

Mezun olduğu okul diplomasının bir kopyası

İhtiyaç duyulan ipotek tesisine ilişkin belgeler

Banka tarafından istenen diğer belgeler

İşyeri Açma ve Destek Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

İşyeri açma ve destek kredileri alınabilecek bankalar aşağıda sıralanmıştır:

QNB Finansbank

İş Bankası

TEB,

Akbank

Denizbank

Garanti Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Yukarıdaki bankalar farklı özelliklerde işyeri açma ve destek kredisi seçenekleri sunmaktadır. İhtiyaç sahipleri bunlardan dilediklerini seçebilirler.