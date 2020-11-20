Ankara'da 21-22 Kasım Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Cumartesi Pazar 21 22 Kasım Sokağa Çıkma Yasağı Kaçta Başlıyor? Kimleri Kapsıyor?
Covid-19 salgınında vaka sayısının artması ile beraber alınan önlemlerde arttı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlar bugün itibari ile uygulanmaya başlanacak.
Ankara'da 21-22 Kasım Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Cumartesi Pazar 21 22 Kasım Sokağa Çıkma Yasağı Kaçta Başlıyor? Kimleri Kapsıyor? Covid-19 ile mücadele kapsamında sinema ve halı sahaların kapatılması, işletmelere saat sınırlaması getirilmesi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağının getirilmesi gibi tedbir kararları alındı.
Kabine toplantısından önce 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması zaten getirilmişti. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerisi ile hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ise yaş grubuna göre değil, tüm vatandaşları kapsayacak şekilde alındı. Hafta sonları saat sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Ülke genelinde uygulanacak yasaklardan muaf tutulacak vatandaşlar da var. Belli meslek grupları ve nikah, cenaze ya da özel durumu olan vatandaşların belirli şartlar altında dışarı çıkmasına izin verilecek. Vatandaşlar hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf tutulacağını ise merak ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması 21 ekim cumartesi günü başlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.