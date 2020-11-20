Konya'da hayvan hırsızlığından aranan şüpheli, Ankara'da gözaltına alındı
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Konya'nın Kulu ilçesinde Karacadağ Mahallesi'nde hayvancılık yapan A.Y'nin 50 küçükbaş hayvanının çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı.
Konya'da 50 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli M.C.Ç, Ankara'da gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Konya'nın Kulu ilçesinde Karacadağ Mahallesi'nde hayvancılık yapan A.Y'nin 50 küçükbaş hayvanının çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı.
Bunun üzerine ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli M.C.Ç'nin hayvanları Ankara-Polatlı'da besicilik yapan N.Ş'ye 37 bin lira karşılığında sattığı tespit edildi.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şüpheli M.C.Ç'yi gözaltına alan ekipler, ele geçirilen küçükbaş hayvanları da sahibine teslim etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.