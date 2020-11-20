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- 20 Kas 2020 - 23:54 G: 20 Kas 2020 - 23:55

Konya'da hayvan hırsızlığından aranan şüpheli, Ankara'da gözaltına alındı

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Konya'nın Kulu ilçesinde Karacadağ Mahallesi'nde hayvancılık yapan A.Y'nin 50 küçükbaş hayvanının çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı.

Konya'da 50 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli M.C.Ç, Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Konya'nın Kulu ilçesinde Karacadağ Mahallesi'nde hayvancılık yapan A.Y'nin 50 küçükbaş hayvanının çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli M.C.Ç'nin hayvanları Ankara-Polatlı'da besicilik yapan N.Ş'ye 37 bin lira karşılığında sattığı tespit edildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şüpheli M.C.Ç'yi gözaltına alan ekipler, ele geçirilen küçükbaş hayvanları da sahibine teslim etti.

20 Kas 2020 - 23:54 AA Ankara- Asayiş

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